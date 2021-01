Chyba v komunikaci. Bondgirl Tanya Robertsová nezemřela, ale je ve vážném stavu v nemocnici

LOS ANGELES Americká herečka Tanya Robertsová, která byla jednou z partnerek filmového Jamese Bonda, se nachází ve vážném stavu v nemocnici. Dnes to podle agentury AFP uvedl její agent Mike Pingel, který dříve americkým médiím sdělil, že herečka zemřela. Podle Pingela se však jednalo o nedorozumění, které vzniklo při jeho telefonickém rozhovoru s partnerem Robertsové Lancem O’Brienem.

Pětašedesátiletá Robetsová se podle agenta nachází na jednotce intenzivní péče v nemocnici Cedars-Sinai v Los Angeles. Mluvčí nemocnice však s odvoláním na lékařské tajemství odmítl AFP sdělit podrobnosti o jejím zdravotním stavu.



Pingel původně informoval média, že herečka zkolabovala 24. prosince při procházce se psem. Zprávu o její smrti přitom údajně obdržel od O’Briena a následně ji předal médiím. O několik hodin později jej však telefonicky kontaktovala nemocnice s tím, že je Robertsová stále naživu.



Robertsové původní jméno je Victoria Leigh Blumová a než začala filmovat, věnovala se modelingu. Ve filmové branži strávila 30 let. Po natočení několika televizních seriálů přišla její nejslavnější role v bondovce Vyhlídka na vraždu z roku 1985. Ztvárnila v ní geoložku Stacey Suttonovou. Pro jejího partnera Rogera Moora to byla poslední příležitost zahrát si agenta 007. Do šedesátky mu tehdy chyběly dva roky.

Robertsová pak měla další úspěch v seriálu Zlatá sedmdesátá, avšak ve čtvrté sérii náhle ukončila natáčení, aby se mohla věnovat nemocnému manželovi. K seriálu se vrátila po manželově smrti. Na televizních obrazovkách se naposledy objevila roku 2005 v seriálu Barbershop.