Chybí až 40 milionů denně. Zákaz shromažďování i zavřené obchody přinesly velké ztráty v kultuře

PRAHA Tři týdny trvání vládních opatření proti šíření koronaviru významně ovlivnily českou kulturu od velkých státních divadel po nezávislé tvůrce. Nový typ koronaviru se v Česku objevil 1. března, 10. března vláda poprvé omezila možnost shromažďovat se, čímž prakticky zavřela divadla. O den později se zavřely i státní památky, muzea a galerie, tři desítky těchto institucí hlásí výpadek 40 milionů korun denně. Soukromé kulturní organizace a umělci jsou na tržbách z odehraných produkcí závislí a říkají, že se ocitají na hranici existence.

Stát jim slibuje pomoci formou úpravy grantů, které jim poskytuje, mohou se na ně vztahovat i některé úlevy nebo půjčky připravené pro osoby samostatně výdělečné činné. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce vládu požádat o 1,5 miliardy korun, které by měly kulturním projektům a institucím pomoci. V obtížné situaci se ocitli také nakladatelé, knihkupci a knižní distributoři, jimž téměř zanikl odbyt kvůli zavřeným obchodům. Lidé z oboru uvádějí, že prodej na internetu činí jen asi 20 procent celkového prodeje knih a také žádají o pomoc vládu, která opatření zavedla.



Zavřená divadla částečně suplují streamovaná představení, pokud to umožňuje počet herců na scéně tak, aby vládním nařízením odpovídal. Divadla také vysílají přes internet své starší inscenace a přes internet se snaží být ve spojení s publikem i muzikanti. Množství koncertů českých i zahraničních hudebníků bylo přesunuto na nové termíny či zatím na neurčito; promotéři tak činí proto, aby nemuseli zatím vracet vstupné. Tuzemská divadla vrácení vstupného nabízejí, lidé ale z větší části peníze nechtějí a počítají s tím, že představení uvidí později.

Virtuální vstupy do svých prostor umožňují lidem i muzea a galerie. Mnohde skutečnost, že jsou instituce zavřené pro veřejnost, využívají jejich zaměstnanci k opravám a rekonstrukcím, jinde se zapojili do šití či distribuce roušek. Lidé je i na základě nařízení vlády v Česku nosí téměř bezvýhradně, přestože v posledních dnech někteří odborníci včetně zástupce WHO jejich neustálé nošení zejména v případě zdravých lidí zpochybňují.