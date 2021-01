Chyby a špatný citát. Britové si uřízli světovou ostudu pamětními mincemi s H. G. Wellsem

LONDÝN Herbert George Wells je jedním z velikánů světové sci-fi literatury. Britská královská mincovna (Royal Mint) mu vzdala hold pamětními dvoulibrovými mincemi. Ty ale fanoušky rozhodně nepotěší - kromě dvou faktických chyb je na nich špatně napsaný i spisovatelův citát.

Měla to být pocta k 75. výročí Wellsova úmrtí. Je z toho ale ostuda. Kritika se na novou minci snesla již minulý týden, kdy veřejnost na dvoulibrovce našla hned dvě faktické chyby.

Wellse napsal slavný román Válka světů (War of the Worlds), ve kterém Zemi napadnou Marťani. Ti ničí města v chodících robotech nazvaných tripodi. Již z jejich názvu (předpona tri- znamená v latině tři) vychází fakt, že roboti chodili po třech dlouhých nohách. Tripod na minci má ale zřetelně nohy čtyři.

Pamětní mince s H. G. Wellsem.

Druhou chybou je hned vedle cylindr a oblek odkazující na jiné Wellsovo dílo, román Neviditelný muž (Invisible Man) či Neviditelný, jak zní název pozdějších vydání. Neviditelný muž jménem Griffin si ale nikdy během celého románu nenasadí cylindr, jak by člověka přiměla myslet si nová mince.

Teď se ukázalo, že je chybný i citát vyrytý na okraji mince. Ten praví: „Good books are warehouses of ideas“ (Dobré knihy jsou sklady plné nápadů). Ačkoliv je tento citát opravdu Wellsovi přisuzován (je s jeho jménem spojen na řadě internetových stránek s motivačními citáty), spisovatel ho nikdy nepronesl. Alespoň ne v tomto znění.

V poněkud zapadlém spisovatelově díle Select Conversations With an Uncle (Now Extinct) and Two Other Reminiscences (česky nevyšlo), skutečně obdobnou větu napsal. Zní takto: „Good books are the warehouses of ideals.“ (Dobré knihy jsou sklady plné ideálů). Co víc, větu v knize pronese postava, která se ideálů jako takových bojí. Věří, že by měly zůstat zavřené v knihách daleko od zraků potenciálních čtenářů.

Netřeba dodávat, že nová mince se přes všechny své chyby (a nejspíš právě díky nim) nejspíš stane cenným sběratelským artefaktem. Správně je na minci alespoň hodinový ciferník na okrajích, jenž odkazuje na Wellsův román Stroj času.