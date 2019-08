Monica Lewinská produkuje drama o svém sexuálním skandálu s exprezidentem Clintonem

WASHINGTON Nová série populárního seriálu American Crime Story přinese dramatizaci sexuálního skandálu bývalého amerického prezidenta Billa Clintona. Producentkou seriálu je bývalá stážistka Monica Lewinská, kvůli které se incident točil. Zatím není jasné, kdy seriál zamíří na obrazovky v září 2020.

Kauza bývalého prezidenta Billa Clintona a stážistky Monicy Lewinské je vděčným tématem. Sexuální styky přímo v oválné pracovně vedly nakonec k tomu, že dolní sněmovna (House of Representatives) uvalila ústavní žalobu kvůli závažnému deliktu, takzvaný impeachment. Clinton ale nakonec stejně z kauzy vyšel jako vítěz, protože senátoři nezískali dostatečnou podporu.

Případ chce do seriálu zpracovat režisér Ryan Murphy (American Horror Story, Zlá krev). Víme, že Lewinskou si zahraje mladičká Beanie Feldsteinová (Šprtky to chtěj taky, Lady Bird). Sarah Paulsonová (Rebel v žitě, Debbie a její parťačky), dvorní herečka režiséra Ryana, ztvární úřednici Lindu Trippovou, která tajně zachytila telefonní rozhovory, ve kterých se Lewinská k aktu přiznává.

Největším „tahákem“ seriálu je pochopitelně to, že producentkou bude sama Monica Lewinská. Dlohou dobu byl údajně osud seriálu nejistý a přípravy se rozběhly až ve chvíli, kdy se k projektu připojila právě aktérka celé kauzy. Ryan Murphy sdělil, že by projekt bez zapojení Lewinské působil „nechutně“. Televize FX, která za seriálem stojí, neoslovila Billa Clintona a podle slov jejího mluvčího Johna Landgrafa to ani dělat nehodlá.

Seriál, který bude mít premiéru v září 2020, naváže na úspěšné první svě série. První série věnovaná případu bývalého hráče amerického fotbalu O. J. Simpsona trhala v Americe divácké rekordy. Odnesla si devět televizních cen Emmy. Druhá série se zaobírala vraždou módního návrháře Gianniho Versaceho a získala tři Emmy.



Televize FX ještě před aférou Billa Clintona plánovala v rámci tohoto seriálu zpracovat přírodní katastrofu v podobě hurikán Katrina. Od plánů nakonec upustila.



O sexuálním skandálu vyprávěla i šestidílná dokumentární minisérie The Clinton Affair(Clintonova aféra) z roku 2018.