Chystá se nové seriálové zpracování románu Terryho Pratchetta. Hlavní postavu namluví Hugh Laurie

LONDÝN Další knihou oceňovaného spisovatele Terryho Pratchetta, jež se dočká televizního zpracování, je Úžasný Mauric a jeho vzdělaní hlodavci (The Amazing Maurice and His Educated Rodents). Animovaný snímek se dočká premiéry někdy v roce 2022.

Úžasný Mauric je v pořadí 28. kniha zasazená do Pratchettova světa Zeměplochy. Děj, který je variací na pověst o krysařovi z města Hameln, vypráví o stejnojmenném kocourovi. Ten se skupinou krys a mladým krysařem Keithem cestuje od města k městu. Každé město krysy zamoří a hrdinové si nechají tučně zaplatit za to, že měšťany trápení zbaví. Televize Sky nyní knihu plánuje adaptovat do podoby animovaného filmu. Postavy budou mluvit hlasy známých hvězd. Kromě Hugha Laurieho v titulní roli se ve filmu představí i Emilia Clarkeová, Himesh Patel, Gemma Artentonová nebo Hugh Bonneville.

Kniha byla ohromným úspěchem a jako vůbec první vynesla svému autorovi v roce 2002 prestižní Carnegieho medaili. Pratchett v mnoha rozhovorech prohlásil, že právě této ceny si cení ze všech nejvíce. „Můžete o Mauricovi říct, že je to fantasy knížka, protože má v sobě inteligentní krysy. Pro mě je ale daleko větší fantasy fakt, že jsou v ní inteligentní i lidé. Víc mě lákala myšlenka, že zničení zla není možné dosáhnout vhozením drahého šperku do nitra sopky (jako u Tolkiena), ale opatrnou diplomacií,“ řekl Pratchett při přebírání ceny.