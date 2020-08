Chystá se seriálová adaptace Kingova Proroctví. Po čtyřiceti letech nabídne pokračování příběhu přímo od autora

LOS ANGELES Devítidílná série televize CBS na motivy románu Stephena Kinga má jedno eso v rukávu. Scénář poslední epizody napsal přímo King a děj se odehrává po konci knihy, jež sloužila jako předloha. Fanouškům tak po více než čtyřiceti letech nabídne pokračování příběhu.

Kniha Proroctví (The Stand) se po svém uvedení v roce 1978 stala hitem. To i přes fakt, že má více než 800 stránek. „Během těch dvou let, co jsme na Proroctví pracovali, si nikdo z nás ani nepomyslel, jak se tento příběh o světové pandemii stane aktuálním,“ sdělil tvůrce seriálu (showrunner) Benjamin Cavell (seriály Strážce pořádku, Tým SEAL). „Jsme na ten seriál pyšní a chceme ho ukázat světu,“ dodal.

Děj Proroctví se odehrává na planetě zemi zpustošené pandemií. Lidstvo je rozděleno v podstatě na dobro a zlo. Na jedné straně stojí přeživší vedení vznešenou Abigaile (v seriálu ji hraje Whoopi Goldbergová) a na druhé záhadný Temný muž Randall Flagg (Alexander Skarsgård).

Kromě nich v seriálu hrají i James Marsden, Odessa Youngová, Jovan Adepo, Amber Heardová, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Irene Bedardová, Nat Wolff, Eion Bailey nebo Heather Grahamová.

Proroctví už do seriálové podoby převedla v roce 1994 televize ABC. Tenkrát šlo o čtyřdílnou minisérii.