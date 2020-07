Chystají se tradiční podzimní festivaly, i s tématem Smrt divadla

PRAHA/BRNO Letošní ročník festivalu ...příští vlna/next wave..., který se věnuje divadelní, hudební i taneční alternativě, bude mít motto Smrt divadla. Pořadatelé touto volbou odkazují k současné pozici divadla a umění ve společnosti. Festival se uskuteční od 17. do 27. září v Praze a od 16. do 18. října v Brně. I další festivaly, které se tradičně konají na podzim, mají určené své termíny.

„Problém je to dlouhodobý, ale v době pandemie, se projevil výrazněji. I proto jsme se jako každý rok rozhodli divákům přinést více než jen zábavu a speciálně tento rok jim nabídnout ještě více netradičních míst,“ uvedla k příští vlně dramaturgyně festivalu Lenka Dombrovská. Motto odkazuje k tomu, že podstatná část inscenací má témata katastrofa, zánik, oběť, druhý břeh a peklo. Dramaturgyně ale tvrdí, že depresivní zážitky z návštěvy festivalu diváci mít nebudou. Smrtí divadla se podle ní myslí smrt divadla starého, konvenčního, podbízivého a dobře placeného.



Festival ...příští vlna/next wave... pozve diváky na dva pouliční projekty s ekologickým poselstvím, které se odehrají v centru Prahy a Brna. Jde o Pohřeb plastové lahve Spielraum Kollektivu a Suché konstatování, které připravilo sdružení Krutý krtek a kde bude hlavní roli ztvárňovat voda. Vstup bude volný a pořadatelé chtějí zaujmout i náhodné kolemjdoucí.

„A abychom dokázali, že umění lze tvořit a přijímat téměř všude, nejen v k tomu zřízených budovách, pozveme diváky do jednoho pražského hotelu na projekt na pomezí výstavy a divadla, na zvukovou a vizuální performanci do ateliéru a dílny Petra Krushy či na imerzivní divadlo v bývalém klášteře, zatím největší projekt uskupení Depresivní děti touží po penězích,“ vypočítává části programu Dombrovská.

Od 15. října do 21. listopadu se v Divadle pod Palmovkou uskuteční pátý ročník mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest. Jeho podtitulem se stalo motto [untitled yet]. „Podtitul odkazuje jak k neočekávaným událostem letošního roku a s nimi spojeným procesem změn, tak k samotnému procesu vzniku divadelní inscenace, kdy až do posledního momentu zkoušení může být dílo neuzavřené i nepojmenované,“ uvedl dramaturg festivalu Jan Jiřík.

Festival zahájí litevská Operomanija, experimentální soubor věnující se nové opeře. Uvede inscenaci Alfa v režii divadelní režisérky tvořící pod pseudonymem GoraParazit. Inscenace je inspirovaná příběhem Isabelly Garcíi Lorky, jež se po dlouholeté emigraci vrací do Španělska, aby odhalila tajemný osud svého bratra, jímž byl básník a dramatik Federico García Lorca. Kompletní program festivalu bude znám v srpnu.

Jubilejní 25. ročník mezinárodního festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu bude od 9. do 17. října. Jeho centrem se stane secesní budova Nové strašnické školy. Festival opět oživí některý opuštěný objekt, kde představí hlavní výstavní projekt i nové divadelní projekty a premiéry. Kompletní program bude zveřejněn v září.