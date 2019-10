Chystám desku protestsongů, prozradil hudebník G. Love. Zahraje i v Praze

PRAHA Po dvaceti letech se do Česka vrací americký hudebník Garrett Dutton, známý jako G. Love. Přijíždí v rámci svého akustického turné. Živě jej můžete slyšet 20. října v Praze v Lucerna Music Baru a o den později v Brně v Kabinetu múz.

LN: Jak se vaše sólové koncerty liší od večerů s celou kapelou G. Love & Special Sauce?

Sólové koncerty mám rád, mohu na nich předvést průřez celou svou tvorbou. Mohu jít až ke kořenům, z nichž hudba mé kapely i moje sólové projekty vycházejí, tedy k delta blues a folku. Mohu také lidem víc vyprávět příběhy. Je to intimnější večer, během něhož se mohu na publikum více napojit. Začínám zpravidla s folkovými a bluesovými písněmi a teprve v průběhu večera přejdu k funku a hip hopu. Koncert jako celek tak vlastně vypráví příběh o mé vlastní hudební dráze. Letošní podzimní turné je pro mne navíc výjimečné tím, že se do České republiky a některých dalších evropských zemí vracím po dvaceti letech. V 90. letech jsme v Evropě koncertovali často, ale jak jsme si budovali postavení ve Spojených státech, dařilo se nám tam vydělávat mnohem více peněz než v Evropě. Stáli jsme tedy před čistě ekonomickým rozhodnutím, zda vydělávat peníze v Americe, nebo je utrácet v Evropě. S odstupem mě docela mrzí, že jsme v Evropě netrávili více času.

LN: Sólově jste kdysi hrával i na ulicích své rodné Filadelfie a Bostonu. Co vám busking dal do další dráhy?

Busking vás naučí hrát pro jakékoli publikum. Poslouchají vás náhodní kolemjdoucí. A to je jiné, než když hrajete pro sál plný oddaných fanoušků. Mohl jsem si také na lidech otestovat, které písně se jim opravdu líbí.

LN: Pro každý koncert vybíráte skladby zvlášť. Podle čeho?

V první řadě volím písně, které mě na pódiu dostanou do správné nálady. V druhém plánu se pak zamýšlím nad tím, které písně mohou oslovit publikum, odhaduji, co lidé asi budou chtít slyšet. To vše by mělo tvořit příběh, který má začátek, střední část a závěr. Na konci by to mělo vyvrcholit takovým způsobem, aby posluchači chtěli ještě víc. Každý večer si takto připravím seznam písní, ale ten nikdy není pevný. Záměrně z něj uhýbám a doufám, že mě dav fanoušků strhne takovým způsobem, že budu schopný se na ně napojit, a že koncert si sám řekne, jak má pokračovat.

LN: Dlouhodobě spolupracujete s písničkářem Jackem Johnsonem, produkoval vaše nahrávky a hostoval na nich. Co na jeho práci oceňujete?

Jack je můj drahý přítel a kolega, se kterým spolupracuji více než dvacet let. Na začátku jeho dráhy jsme jej s kapelou G. Love & Special Sauce objevili, vzali jsme jej na turné a zařadili jsme jeho skladbu Rodeo Clowns na naše album Philadelphonic. Tím jsme mu vlastně otevřeli dveře. Od té doby prošel úžasným hudebním vývojem a stal se slavným, ale stále s námi spolupracuje. Já se od něj mnoho učím – o melodiích a struktuře písní, o tom, jak přesně vystavět koncert, jak nehrát příliš dlouho a skutečně se napojit na publikum.

LN: Vy sám také produkujete. Pracoval jste mj. s Johnem Hammondem na albu Push Comes to Shove. Co vás baví na práci producenta?

Je to krásná práce, můžete vystoupit ze svého vlastního vesmíru a vstoupit zvenčí do světa někoho jiného. Jako umělci jsme většinou příliš zaujati tím, co děláme, a jen někdo zvenčí může přijít a říct: „Poradím ti, jak to udělat ještě lépe. Tuto píseň bychom mohli změnit, toto upravit…“ Kromě toho také rád sleduji výjimečné lidi při jejich práci ve studiu. Jako pro hudebního fanouška je pro mě tedy práce producenta úžasná.

LN: O čem vlastně pojednávají vaše texty?

Píšu o svých vlastních zážitcích, ale také o tom, co kolem sebe vidím, cítím, slyším, čeho se dotýkám. Píšu o tom, co čtu, co jsem viděl v kině nebo v televizi. Všechno, co prožívám, se ukrývá do počítače v mé mysli a jednou z toho může vzniknout píseň. Může mě inspirovat bezdomovec na ulici, spolucestující v letadle, moje žena a děti, něco v televizi.

LN: Připravujete nové album?

Ano, připravuji novou desku. Bude se jmenovat The Juice a na celém světě vyjde v lednu. Bude to deska plná protestsongů proti současné politice Donalda Trumpa v naší zemi, proti negativitě, kterou mne a mou rodinu děsí. Rád bych tedy svou novou deskou dodal energii lidem, kteří proti Trumpově politice aktivně bojují a snaží se vrátit do naší společnosti progresivní hodnoty. Chránit životní prostředí. Spojovat, a ne rozdělovat. Otevírat hranice migrantům. Učinit svět lepším pro naše děti. To jsou některá z témat, která se na mé nové desce objeví.