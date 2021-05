Chystaný seriál s Harrym a Oprah má první ukázku. Princ promluví na téma duševního zdraví

LOS ANGELES Služba AppleTV+ chystá ve spolupráci s moderátorkou Oprah Winfreyovou a princem Harrym seriál o duševním zdraví. Mezi hosty vystoupí například zpěvačka Lady Gaga nebo herečka Glenn Closeová. První díl se dočká premiéry v pátek.

„Rozhodnout se, že skutečně potřebuji pomoct, není znakem slabosti. V dnešním světě je to více než kdy jindy znakem síly,“ říká v ukázce z chystaného seriálu princ Harry. Diváci vidí záběry z pohřbu princezny Diany, Harryho matky. Tou dobou mu bylo dvanáct let a událost na něj měla psychicky velmi silný dopad, což vysvětlí i v seriálu.



Seriál Ten já, kterého nevidíš (The Me You Can´t See) představí několik celebrit i běžných lidí, kteří třeba navzdory sebevědomému vystupování v sobě nosí traumata, přehnané obavy a jiné psychické problémy.

Mezi známými osobnostmi promluví Lady Gaga, Glen Closeová nebo basketbalová hvězda DeMar DeRozan,

Princ Harry a Oprah Winfreyová v pořadu nejen vystupují, ale jsou i jeho producenty. Harryho společnost Archewell na svých webových stránkách uváídí, že Ten já, kterého nevidíš bude „upřímná diskuze o duševním zdraví a emoční pohodě.“ Kromě Harryho svým příběhem přispěje i Oprah.