Chyť bizona! Nová kniha pro děti vyzdvihuje důležitost digitální hygieny

PRAHA Malý chlapec a nutnost koukat neustále do mobilu? Nová kniha nakladatelství Pointa chce děti i jejich rodiče odnaučit zlozvyku.

Malý Samík je jako každé dítě dnešní doby vržený do labyrintu digitálních technologií. Zajímá se, o co může, ale některé věci prostě není schopný pochopit - proč se například jeho rodiče každou noc dívají do smartphonů, ačkoliv Samíka již uložili ke spánku? Chlapce proto napadne experiment - co kdyby celá rodina zkusila žít několik dní bez moderních technologií.

Chyť bizona! je nejspíš první českou dětskou knížkou na téma zdravé digitální hygieny a online/offline rovnováhy. Cílem zdravé digitální hygieny není vyhodit telefon do koše, ale zařídit si koukání do displejů tak, abychom se dobře cítili jak po 15 minutách na Instagramu, tak v lese úplně bez něj.

Spisovatelka a copywriterka Jitka Holasová provozuje web www.digitalnihyggiena.cz, který se stejnou problematikou zabývá.