Chytlavá hudba o rozpolcených pocitech. Ve vyprodané O2 areně večer zazpívá Billie Eilish

PRAHA Ve vyprodané O2 areně v Praze v úterý večer vystoupí americká zpěvačka Billie Eilish. Populární teenagerská hudebnice představí svoje debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? V roli předskokanky se představí britská zpěvačka JGrrey, která na streamovacích službách zabodovala hitem Don’t Fade.

Pořadatelé koncert přesunuli z Fora Karlín do O2 areny. Důvodem byl velký zájem o vstupenky a skutečnost, že audiovizuální show, které si Eilish připravila pro své první vystoupení v metropoli, je vhodné na velké pódium. O2 arena bude otevřena od 18:30, JGrrey vystoupí ve 20:00 a Eilish se na pódiu objeví přibližně ve 21:10.

Drzý hlas jedné generace. V Praze se poprvé představí zpěvačka Billie Eilish „Dospělí nás ignorují. Je to hloupé, protože víme všechno,“ prohlásilasedmnáctiletá Eilish pro britský hudební časopis NME. Mladá umělkyně je podle svých příznivců budoucností populární hudby a ve svých textech vystihuje rozpolcené pocity i úzkosti generace Z vyrůstající ve světě sociálních médií. Hudebně se nebojí inspirovat aktuálními rapovými trendy i popovými refrény a temnými klipy oslovuje mladistvé. Její nejúspěšnější píseň Bad Guy má jenom na youtube za čtyři měsíce přes 450 milionů přehrání. Díky této skladbě se Eilish stala první hudebnicí narozenou v novém tisíciletí, která zdolala vrchol americké hitparády. Billie Eilish je dcera herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od 11 let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro ni napsal její bratr, vydala v roce 2016. „Pověsila jsem skladbu na SoundCloud jenom proto, aby si ji můj učitel mohl stáhnout. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ uvedla Eilish pro magazín Teen Vogue.