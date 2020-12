Čína stáhla z kin film Monster Hunter s Millou Jovovichovou. Vadí jí slovní hříčka

PEKING V jedné ze scén filmu Monster Hunter (Lovec příšer) zazní slovní hříčka na anglická slova knees a chinese (česky kolena a čínský), jenž se vyslovují podobně. Silná kritika nařkla film z rasismu a ten z nabídky místních kin zmizel po jednom jediném dnu od premiéry.

Podle magazínu Variety Číňanům vadí jedna konkrétní scéna, ve které autem jedou dva muži, jeden asijského původu (Jin Au-Yeung). „Look at my knees. What kinda knees are these? (Podívej se mi na kolena. Co je to za druh kolen?),“ zeptá se svého spolujezdce. Ten nechápe. „Chinese! (čínská!)“ uzavře vtip Asiat. Slovní hříčka je postavená na tom, že slova knees a Chinese se v angličtině vyslovují velmi podobně.

Vtip je dětinský a připomíná rýmovačky, kterými si žáci základní školy dobírají své spolužáky, ale zajímavý je také čínský překlad titulků „Muži mají pod svými koleny zlato. Klekají si jen před nebesy a svou matkou,“ říká postava v oficiální čínské verzi. Je zjevné, že si byl překladatel vědom toho, co překládá, a snažil se to zakrýt.

Naštvaní čínští diváci začali okamžitě volat po okamžitém zákazu filmu. Tvůrce obvinili ze záměrného rasismu. Na čínské sociální síti Weibo začal rychle nabírat na popularitě hashtag přeložitelný zhruba jako „sejměte Monster Huntera“. Od filmu se záhy distancovala i firma Capcom Asia, tvůrce videoherní předlohy filmu.



Podle magazínu Deadline Čína snímek z kin odstranila jen dočasně. Jeho místní distributor Tencent Pictures spolu s čínskou vládou už pracují na odstranění závadné scény.

Filmové studio Constantin Film, jenž za Monster Hunterem stojí, se oficiálně za scénu omluvilo. „V žádném případě jsme nechtěli nikoho urazit,“ napsalo studio na sociální sítě.

Snímek Monster Hunter vznikl na motivy populární videoherní série. V hlavních rolích se představí Milla Jovovichová, Ron Perlman a Tony Jaa. Režisérem je Paul W. Andreson (Resident Evil, Pompeje). Zatím není jasné, kdy bude mít film českou premiéru.