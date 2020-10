Cineworld zavírá kina v USA a Británii, 45 tisíc lidí je bez práce. Cinema City to ale neohrozí

PRAHA Britská společnost Cineworld kvůli dopadům šíření nového koronaviru dočasně uzavře všechna svá kina ve Spojených státech a Británii. Firma dnes uvedla, že bez práce tak prozatím zůstane až 45 tisíc lidí. Cineworld je druhým největším provozovatelem kin na světě a prostřednictvím divize Cinema City působí i v České republice. Cinema City ale kina v Česku zavírat nebude, uvedla na dotaz ČTK mediální zástupkyně firmy Hana Doležalová.

Cineworld bojuje o přežití kvůli negativním dopadům, které má koronavirová krize na filmový průmysl. Akcie podniku krátce po zahájení dnešního obchodování na londýnské burze ztrácely více než polovinu své hodnoty, později ztráty zmírnily asi na 40 procent. Od začátku roku tak vykazovaly propad zhruba o 90 procent.

Společnost Cineworld od čtvrtka uzavře svých 536 kin Regal v USA a 127 kin Cineworld a Picturehouse v Británii. „Cineworld bude dál pozorně sledovat situaci a bude v patřičnou dobu informovat o budoucích plánech na obnovení aktivit na těchto trzích,“ uvedla dnes firma.

Šéf podniku Mooky Greidinger televizi Sky News řekl, že provoz kin by se mohl obnovit za dva měsíce, nebo o něco později. „Dostali jsme se do fáze, kdy jsme neměli jinou alternativu. Bylo to pro nás velmi těžké rozhodnutí, zejména s ohledem na zaměstnance,“ řekl. Doufá ale, že zaměstnanci se co nejdříve do práce vrátí a že firma získá větší vládní podporu. Britský premiér Boris Johnson dnes lidi vybídl, aby do kin ve svém okolí dál chodili. Lidé by se tak podle něj měli pobavit a zároveň podpořit filmový průmysl.

Na plán firmy uzavřít kina v USA a Británii už o víkendu poukazovaly zdroje agentury Reuters a společnost v neděli potvrdila, že o tomto kroku uvažuje. Podle nedělníku The Sunday Times firma napsala britskému premiérovi Borisi Johnsonovi i ministrovi kultury Oliveru Dowdenovi. Mimo jiné upozornila, že odvětví přestává situaci ekonomicky zvládat.

Svým investorům podnik v září sdělil, že pokud bude nucen znovu zavřít kina, bude patrně potřebovat i další finance. V prvním pololetí Cineworld vykázal ztrátu 1,64 miliardy dolarů (téměř 38 miliard Kč) po zisku 140 milionů dolarů před rokem.

Kina Cineworldu se po plošných karanténách začala znovu otevírat v červenci. Nynějšímu rozhodnutí o uzavření kin v USA a Británii předcházely odklady očekávaných filmových premiér. „Bez těchto premiér nemůže Cineworld zákazníkům v USA a Británii předložit širokou nabídku komerčně úspěšných filmů, což je nutné, pokud mají lidé přemýšlet o návratu do kina,“ uvedla společnost Cineworld.

Další několikaměsíční odklad například v pátek oznámili producenti snímku o Jamesi Bondovi Není čas zemřít. Nově je premiéra naplánována až na začátek dubna příštího roku. Film se měl původně začít promítat už letos v dubnu, kvůli pandemii ale byl na jaře termín zahájení přeložen na listopad.

Na jaře, po uvolnění opatření, síť multiplexů Cinema City v České republice se znovuotevřením vyčkávala. Kina sice na začátku mohla obnovit provoz, trval ale zákaz prodeje občerstvení. Vedení Cinema City se tehdy rozhodlo znovuotevření odložit, než bude možné nabízet kompletní služby, uvedla na jaře společnost v oficiálním vyjádření. Situace se nyní opakuje, ode dneška do 18. října se filmová představení mohou konat, je na nich ale zakázán prodej jídla a nápojů. Divákům zůstávají kina Cinema City i nadále přístupná, provoz kvůli aktuálním opatřením nepřerušují.