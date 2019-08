Čínská kulturní válka pokračuje. Vládní roboti na internetu chválí ‚bojkotovanou‘ Mulan

LOS ANGELES Podle nových informací používá Čína automatizovanou umělou inteligenci (takzvané boty), aby na internetu dělala reklamu chystanému snímku Mulan. Zároveň je používá i jako „zbraň“ proti protestujícím v Hongkongu. Podle magazínu Variety už museli správci sociální sítě Twitter zablokovat více než 200 tisíc podezřelých účtů z Číny. Snímek Mulan má premiéru naplánovanou na 26. března 2020.

Úkolem botů bylo také záměrně rozdmýchávat politické boje v Hongkongu a podrývat legitimitu protestní vlády. Boti do svých všech příspěvků také přidávali hashtag #SupportMulan, tedy „podporujme Mulan“.



Příklad jednoho z botů a příspěvku na Twitteru:

Podle dostupných informací musela zasáhnout (ačkoliv v daleko menším měřítku) i sociální síť Facebook - ta ze stejného důvodu vymazala sedm stránek, tři skupiny a pět uživatelských účtů. Podle Facebooku byly vymazané věci v prokazatelném napojení na čínskou vládu. Sociální sítě Facebook a Twitter jsou v Číně zakázané a tak celá kampaň míří ven ze zěmě na světové publikum.



Čína bere podporu Mulan vážně, ačkoliv jde o film amerického studia Disney. Příběh se totiž točí okolo titulární čínské dívky, která hrdinně pomůže odrazit mongolskou invazi. Pro čínskou vládu je tedy film symbolem národního hrdinství a hodnot.

#BoycottMulan

Představitelka Mulan, Herečka Liu Yifeiová (známá také jako Crystal Liu) zveřejnila minulý týden příspěvek na čínské sociální síti Weibo, který by se dal přeložit zhruba takto: „Já také podporuji hongkongskou policii. Teď už mě můžete zbít.“ Pod to v angličtině připsala: „Jaká to ostuda pro Hongkong!“



Negativní odezva na sebe nenechala dlouho čekat a hashtag #BoycottMulan nabral na síle. „Yiefeiová naprosto zničila jednu z mých nejoblíbenějších postav od Disneyho. To zabolí! Podporuje brutalitu hongkongské policie a mlácení občanů,“ napsala na Twitter uživatelka Nardia Huangová a připojila výše zmíněný hashtag.

Čínský bulvární deník Global Times napsal, že společnost Disney si nemůže dovolit znepřátelit čínské publikum tím, že by místo Yifeiové obsadila jinou herečku a scény dodatečně přetočila.



Je nicméně smutné, že snímek Mulan je dnes využíván i jako pomyslné bojiště mezi vládou a protestujícími v Hongkongu. Důvodem všech nepokojů je návrh na extradiční zákon. Ten měl umožnit vybraným podezřelým, aby byli souzeni čínskými soudy. Znamenalo by to kompletní vyloučení hongkongského soudního systému a přímé uvržení do toho čínského, který je znám poměrně drsnými praktikami včetně veřejných přiznání v televizi. Vláda sice návrh odložila, ale protestující volají po jeho úplném zrušení.