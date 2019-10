Cirk La Putyka oslaví deset let od založení projektem Cesty

PRAHA Na jaře příštího roku oslaví soubor nového cirkusu Cirk La Putyka deset let od založení projektem Cesty, který uvede v pražském O2 universum. Inscenace popisuje cesty cirkusového umění v Čechách za posledních sto let. Chce ho pojmout jako připomenutí deseti let souboru a vrchol působení v Jatkách78, řekl novinářům na tiskové konferenci umělecký šéf souboru i Jatek78 Rosťa Novák.

Představení Cesty provede příští rok v dubnu podle Nováka asi 35 akrobatů, herců, tanečníků a hudebníků, kteří prošli souborem. „Inscenace ukáže cestu od kočovných loutkářů 19. století přes cirkus počátku 20. století, meziválečnou avantgardu, Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha až po sametovou revoluci. Vyvrcholí novým cirkusem až k samotnému souboru Cirk La Putyka,“ řekl.

Dřina, úrazy i děravá střecha. Jatka78 mají i tak za sebou úspěšný rok, říká dramaturg Novák rovněž informoval o dalších aktivitách souboru. Tento pátek uvede La Putyka premiéru filmového záznamu představení Up End Down Symphony. Inscenace Don’t Quijote Cirku La Putyka a STK Theatre Concept, která měla 1. října zahajovat letošní sezonu, musela být kvůli zdravotním důvodům principála Nováka přesunuta na únor.

Dokument Na krev režiséra Erika Knoppa nabídne vhled do života a práce bratrů Rosti a Vítka Novákových, kteří tvoří jádro souboru Cirk La Putyka a jsou osmou generací loutkářského rodu Kopeckých. Film mapuje dění v souboru od roku 2014, kdy získal prostor Jatka78 a stal se jeho kmenovým souborem. Premiéru uvedou Jatka78 7. listopadu. Nový live cinema projekt Putinovi agenti pak 8. října v Jatkách78 představí režisérka Petra Tejnorová se svým týmem Temporary Collective. Představení o ruských tajných službách vzniklo podle knižní předlohy novináře Respektu Ondřeje Kundry. Žánr live cinema propojuje divadlo s filmem. Více o programu na webu. Jatka78 Za vznikem prostor Jatka78 stojí Rosťa Novák. Jméno divadla odkazuje na haly číslo 7 a 8 v Pražské tržnici. Součástí prostor je i hala A11 zvaná Skleněnka. Tam se hraje představení Víta Nezvala Nesnesitelná tekutost bytí, které se zčásti odehrává pod vodou v akváriu.