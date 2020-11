Cirk La Putyka otevírá okénko kultury. Nabídne krátká představení pro jednoho či dva diváky

PRAHA Divadla kvůli cvidu-19 stále nejsou otevřená. Soubor Cirk La Putyka stále vymýšlí nové způsoby, jak i přes tento fakt milovníkům kultury zprostředkovat zážitky. Jejich posledním „vynálezem“ je v podstatě výdejní okénko na kulturu.

„Objednejte si živou kulturu, my vám ji zde vydáme! A zahrajeme pouze pro vás,“ láká principál souboru Rosťa Novák mladší a vysvětluje smysl netradičního projektu: „V posledních dnech se mluví o divadlech zavřených do konce kalendářního roku. Proto již od března hledáme cesty, jak být divákům stále nablízku. Jak neztratit kontakt. Jak si udržet zdravou mysl a tělo v kondici. Jak vrátit členy souboru na společné jeviště, a to klidně i pro jednoho diváka.“

Představení trvá pět minut a soubor ho za večer zahraje celkem desetkrát. Vše proběhne za dodržení aktuálních hygienických nařízení, diváci sedí venku u okénka a herci jsou od nich vzdálení několik metrů. Vstup je zdarma, vzhledem k omezenému počtu diváků je nutná registrace předem na přesné časy.