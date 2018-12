Cirk La Putyka slaví desáté výročí. Inscenaci Up End Down uvede se symfonickým orchestrem

Letos uplyne přesně deset let od prvního uvedení dnes již kultovního představení La Putyka v režii Rostislava Nováka ml. Příští rok v září to pak bude deset let od založení samotného souboru Cirk La Putyka.

Oslavy tohoto kulatého výročí zahájí jeho členové speciální verzí úspěšné inscenace Up End Down s živým hudebním doprovodem čtyřiceti pětičlenné Filmové filharmonie pod taktovkou dirigenta Chuheie Iwasakiho. Pod názvem Up End Down Symhony bude tento projekt uveden od 7. do 20. prosince pouze dvanáctkrát v pražském prostoru Jatka78.

“Představení Up End Down je pro mě srdcový projekt. Byl riskantní. Navazoval na veselou La Putyku, kde jsme všichni dělali to, k čemu máme předpoklady. Ale v Up End Down jsme chtěli kombinovat divadlo a cirkusové techniky a učili jsme se vše úplně od nuly. Je tam jasný příběh, se kterým se může každý ztotožnit. Představení je inspirací pro filmový scénář a nyní i pro orchestraci. Významné je pro mě také proto, protože stojí pouze na českém týmu, který se mnou před deseti lety začínal,” vysvětluje principál souboru Rostislav Novák ml.



„Členové orchestru se navíc stanou aktivní součástí představení, nechci je nechat pouze sedět a hrát,” doplňuje Novák, který jak původní, tak i novou verzi režíruje.

Představení 12. prosince proběhne jako benefiční večer pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Členkou jeho správní rady byla v počátcích činnosti také Marta Kubišová, zpěvačka a signatářka Charty 77, která nad benefiním večerem převzala záštitu. Část výtěžku z benefice bude použita na podporu paliativní péče, konkrétně na nákup zdravotnického vybavení pro hospice.