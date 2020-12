Citlivé výpovědi nejen od lékařů. Dokument ČT připomene střelbu v ostravské nemocnici

PRAHA Dokument ostravského studia České televize Rok poté připomene střelbu v čekárně ostravské nemocnice, kterou před rokem nepřežilo sedm lidí. Televize jej odvysílá 10. prosince ve 20:20 na programu ČT24. V nemocnici střílel dvaačtyřicetiletý muž. Po sedminásobné vraždě z místa odjel a později v Děhylově na Opavsku spáchal sebevraždu.

„Byla to událost, která zasáhla velmi mnoho lidí. Těžko byste hledali někoho, kdo o ní pak ještě dlouho nepřemýšlel, nešlo to jen tak pustit z hlavy ven,“ řekla redaktorka televize a autorka scénáře dokumentu Tereza Krumpholzová. Postupně vznikala myšlenka a potřeba se tématu dále věnovat. „Myslím si, že by se nemělo zapomínat, protože nikdy nevíme, kdy a kde se může něco podobného opakovat,“ dodala.



Televize natáčela většinou s lidmi, kteří tragédii prožívali přímo na místě. „Překvapily velmi citlivé výpovědi a vzpomínky nejen lékařů, ale i zasahujících policistů,“ uvedla Krumpholzová s tím, že každý z nich se s tragédií vyrovnával a vyrovnává jinak. „Všichni si přesně pamatovali průběh toho dne. A všem se vzpomínky občas vrací, v různých situacích, v různých kontextech,“ doplnila.