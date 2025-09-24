OBRAZEM: Kouzelná Claudia Cardinalová se dožila 87 let. Byla sexsymbolem své doby

Okouzlila Luchina Viscontiho a Federika Felliniho, uchvátila Alaina Delona, Jeana-Paula Belmonda či Marcella Mastroianniho. Claudia Cardinalová, ztělesnění italské krásy a sexsymbol své doby, hrála ve více než 150 filmech, mezi nimiž vynikají snímky Gepard, Tenkrát na západě nebo Osm a půl. Dnes tato známá italská herečka, která patřila s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie, zemřela ve věku 87 let.
