Okouzlila Luchina Viscontiho a Federika Felliniho, uchvátila Alaina Delona, Jeana-Paula Belmonda či Marcella Mastroianniho. Claudia Cardinalová, ztělesnění italské krásy a sexsymbol své doby, hrála ve více než 150 filmech, mezi nimiž vynikají snímky Gepard, Tenkrát na západě nebo Osm a půl. Dnes tato známá italská herečka, která patřila s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie, zemřela ve věku 87 let. Na fotce z filmu Nedělejte zmatek (1967).
Claudia Cardinalová ve filmu Profesionálové (1966)
Claudia Cardinalová ve filmu Tenkrát na Západě (1968)
Sophia Lorenová, Demi Moore a Claudia Cardinalová na přehlídce Giorgio Armani v Miláně (8.října 1997)
Hvězda ve Varech. Claudia Cardinalová vystupuje v roce 1964 z aerotaxi po příletu do Karlových Varů.
Christina Lugnerová, Claudia Cardinalová a Richard Lugner na Plese v Opeře (Vídeň, 7. února 2002)
Michele Placido a Claudia Cardinalová ve filmu Corleone (1978)
Herecká legenda. Claudia Cardinalová byla další ze spokojených klientek.
Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy (na snímku Claudia Cardinalová) zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?
Alain Delon a Claudia Cardinalová ve filmu Gepard (1963)
David Niven, Claudia Cardinalová a Peter Sellers ve filmu Růžový Panter (1963)
Jean Rochefort, Claudia Cardinalová, Jess Hahn a Alain Dekok ve filmu Cartouche (1962)
Claudia Cardinalová a Jean-Paul Belmondo ve filmu Statek (1961)
Claudia Cardinalová a Marcello Mastroianni ve filmu Krásný Antonio (1960)
Claudia Cardinalová ve filmu Rocco a jeho bratři (1960)
Helen Mirrenová, Claudia Cardinalová, Susan Sarandonová a Judi Denchová na filmovém festivalu v Benátkách (2017)
Claudia Cardinalová po příletu na karlovarský festival v roce 1964.
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová
Ředitelka soutěže Česká Miss Michaela Maláčová a herečka Claudia Cardinalová (2012)
Čestného Oscara pro italského kostyméra Pietra Tosiho přezvala jeho krajanka, slavná herečka Claudia Cardinalová.
Cenu pro italského tvůrce hereckých kostýmů Pietra Tosiho převzala jeho krajanka Claudia Cardinalová.
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová ve filmu Tenkrát na Západě (1968)
V čele poroty České Miss 2012 zasedla italská herečka Claudia Cardinalová, Eliška Balzerová i desetibojař Roman Šebrle.
Herečka Claudia Cardinalová má se soutěžemi krásy vlastní zkušenosti, v 19-ti letech vyhrála titul Miss Tunisko.
V Hudebním divadle v Karlíně se uskutečnila soutěž Česká miss 2012. Na snímku porotkyně, herečka Claudia Cardinalová (31. března 2012, Praha).
Claudia Cardinalová se na Miss setkala se svým českým hlasem Eliškou Balzerovou
Claudia Cardinalová se na Miss setkala se svým českým hlasem Eliškou Balzerovou
Claudia Cardinalová s moderátorem Liborem Boučkem a Michaelou Maláčovou
Michaela Maláčová přenechá letos Claudii Cardinalové tu čest korunovat novou českou královnu krásy.
Claudia Cardinalová po příletu do Prahy
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová po příletu do Prahy
Claudia Cardinalová po příletu do Prahy
Claudia Cardinalová
Claudia Cardinalová byla sex symbolem.
Claudia Cardinalová
