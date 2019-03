Co člověk, to unikát. Fotograf Martin Watch zachytil výjimečné Čechy

PRAHA Fotografická studie stejně jako sociologický projekt. Martin Watch zachytil objektivem svého fotoaparátu Čechy, kteří nejsou výrazní jen svou činností, ale hlavně vzhledem. Jeho projekt Jedineční nyní doprovází nově vydaná fotografická publikace.

„Celým projektem jsem strávil tři a půl roku. Je to dlouhá doba, hodně času zabralo oslovování lidí, organizační věci a podobně. Trpím trochu puntičkářstvím, tak jsem si dal záležet. Dost mě to bavilo, naučil jsem se opravdu hodně o lidské povaze a o různých úhlech pohledu na svět. Vstoupil jsem těmto lidem do soukromí a objevil jejich unikátní pohled na svět a život. Moc mě to bavilo,“ sdělil Watch. Kniha představuje příběhy úspěšných lidí, ale i osob ze samotného okraje společenského života.

Boris Rudý. Martin Watch - fotografická kniha k projektu jedineční.



Boris Rudý

Poznáte ho podle výrazných tetování a vizáži ďábla. Boris Rudý je výraznou postavou města Ústí nad Labem. Upozornil na sebe tím, že v ústecké čtvrti Předlice kupoval, opravoval a pronajímal byty. To vše za ďábelských 66,6 Kč.

Karel Lampa řečený Karim. Martin Watch - fotografická kniha k projektu...



Karim

Vlastním jménem Karel Lampa. Bývalý bezdomovec a pánský prostitut je dnes nepřehlédnutelnou pražskou postavou hlavně díky svým prstenům a výraznému líčení. Pravidelně provádí zájemce v rámci projektu Pragulic po temných zákoutích města.

Ludvík Doležal. Martin Watch - fotografická kniha k projektu jedineční.



Ludvík Doležal

Muž z popela. Doležal měl pověst nejšpinavějšího muže v Evropě. Za bezdomovcem se sjížděly i zahraniční televizní štáby. V roce 2016 ale bohužel zemřel.

Robert Paulat. Martin Watch - fotografická kniha k projektu jedineční.



Robert Paulat

Panenka Barbie potřebuje svého partnera. Paulatovi se přezdívalo český Ken. Miluje plastické operace a dlouhé tréninky v posilovně.

Václav Kulhánek. Martin Watch - fotografická kniha k projektu jedineční.



Václav Kulhánek

Pardubické legendě se podle paruky s hranatým obrysem přezdívá Krychlič. Žije za městem a chová slepice. Nikdo neví, kolik je Krychličovi vlastně let.