Co je malé, to je hezké (i v divadle). Festival Ohromné maličkosti nabídne bohatý program

PRAHA Poslední srpnový víkend 29. až 30. srpna se Divadlo Alfred ve dvoře promění v „dům plný zázraků“, v němž lze zhlédnout sedmdesát představení pro dospělé i pro děti. Jubilejní ročník festivalu Ohromné maličkosti nabídne divadlo, loutky, filmy, básně či dílny pro děti. A všelijaká kouzla, jak tvrdí organizátoři.

Festival vznikl před deseti lety z iniciativy šéfredaktora časopisu Svět a divadlo Karla Krále a název se inspiruje knížkou krátkých próz Gilberta Keithe Chestertona, ke kterému se přehlídka hlásí jako k duchovnímu otci. „Hlavním tématem jeho díla je paradox mylného vidění, a to sice, že věci nemusí být takové, jak nám naše oči (či předsudky) napovídají, a to, co se zdá být malé, může být ve skutečnosti ohromné,“ vysvětluje Král.

Většina produkcí má metráž do půl hodiny, některé jsou určené pro desítky diváků, jiné jen pro několik zájemců. Festiválek stejně jako v minulých letech předkládá originální výběr miniatur všeho druhu, které jsou zpravidla autorské, a zajímavě míchají žánry. Svým zaměřením na tuto formu, která u jiných přehlídek bývá spíš doplňková nebo v off programu, projekt šikovně vyplnil vyplnil mezeru a miniatury posunul na svébytný „hlavní“ žánr. Ostatně dramaturgové říkají, že jim nejde jen o bohatost forem, ale také o pocitové zpomalení času. Na akci se sdružují tvůrci blízcí redakci a vybrané produkce drží určitý styl i poetiku. Některé z těchto autorů právě časopis objevil, jako třeba nevšedního autodidakta, který tvoří pod zkratkou S. d. Ch.

Ten se letos uvede premiérou autorské četby na pokračování, která se odehrává ve vile Michala Davida na Tenerife, kde se svým sekretářem Slávkem Jandákem tráví nucený odpočinek po čas pandemie věčně budoucí ministr kultury Tutáč… Kousek se jmenuje Tutáč na Tenerife aneb Pandemický azyl lhostejné šelmy aneb Budování kolektivní (kulturní) imunity.

Redakční obliba loutkového divadla se zhmotní v produkcích Buchet a loutek – Marek Bečka představí Zchudlého loutkáře aneb řekněte si, kterou pohádku chcete vidět… a uvidíte. Podle autora půjde o totální improvizaci s tím, co neshořelo. Buchty a loutky mají i dětskou produkci – Kocoura v botách. Další loutkáři, sdružení Lokvar uvede předpremiéru hry Martina Matejky Kašpárek a Kašprle, v níž se jedná o Kašpárkovi, jenž očekává návrat ženy s prvorozeným z porodnice.

Přijedou jak plzeňská Alfa (Jenovéfa), tak Naivní divadlo Liberec (Loutkovid Víta Peřiny). Se svými maličkostmi nebude chybět Arnošt Goldflam, Petr Nikl, Ondřej Galuška či Ctibor Turba. Tomáš Stolařík ze Spolku Kašpar se představí v monologickém textu Davida Irelanda s názvem Clint Eastwood, který pracuje s nečekanou ironií vyrůstající z paradoxů, a Stolařík ho umí výtečně akcentovat. Mozaiku souborů nezávislé scény doplní i Boca Loca Lab s Máchovým Májem v koncertní performanci Jiřího Adámka a písně v esperantu na hudbu Ivana Achera (Esperados) provede trio Vanda Šípová, Jana Vébrová a Tereza Marečková.