Co nabízejí televize na Silvestra? Muzikálový trhák ověnčený Oscary i zábavné pořady

PRAHA Silvestr není jen o vtipných televizních estrádách. Na své si v programové nabídce přijde téměř každý. Server Lidovky.cz vám přináší několik tipů z televizního programu na poslední den v roce.

Dívka na koštěti

Nova, 14:30

Saxana (Petra Černocká) je začínající kouzelnice, kterou více než čáry láká svět lidí. Tím spíše, že když uteče z kouzelné říše, tak v zemi lidí nalezne lásku. Samozřejmě, že to ale nebude mít tak jednoduché. Dexempo multo šunkoplex!

Wild Wild West

Nova Cinema, 16:20

Pistolník James West (Will Smith) a vynálezce Artemus Gordon (Kevin Kline) jsou na stopě válečného zločince generála McGratha. McGrath začal unášet po celé zemi vědce jen aby mu pomohli sestrojit nebezpečnou mašinerii, která by výtězný americký Sever poslala do kolen. To se přece nesmí stát! Snímek Wild Wild West je takovou sci-fi variantou klasického westernu.

Česko Slovensko má Silvestra

Prima, 19:05

Oslavte Silvestra s úspěšnou talentovou show! Rozlučte se s rokem 2018 spolu s Martou Jandovou, Jakubem Prachařem, Jaro Slávikem, Dianou Mórovou a těmi nejlepšími česko-slovenskými talenty .



La La Land

ČT 12, 20:00



Když Emma Stone potká Ryana Goslinga, nemůže z toho vzniknout nic jiného, než čistokrevná vášeň. Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami je doprovázené i velkolepými tanečními čísly. La La Land ohromil i kritiku a odnesl si šest Oscarů.

Nedotknutelní

ČT 2, 22:05

Philippe je bohatý potomek francouzské šlechty. Je ale od krku dolů ochrnutý a potřebuje nepřetržitou pomoc. Tu nalezne v mladém floutkovi Drissovi (Omar Sy). Oba dva pocházejí z jiných vrstev a prostředí, takže se nejdříve příliš nemusí. Postupně mezi nimi vzniká přátelské pouto, které nic nenahradí. Oceňovaný snímek režiséra Olivera Nakacheho vznikl na motivy skutečných událostí.