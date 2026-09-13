Na novou sezónu láká Collegium 1704 návratem ke kořenům i novými nahrávkami

První večer v Rudolfinu bude věnován dílu Missa Votiva Jana Dismase Zelenky. To poprvé soubor provedl v roce 2007 ve Francii a jeho nahrávka mu přinesla silný mezinárodní ohlas.
Händelovo oratorium Susanna uvede soubor v Praze v listopadu poprvé. Premiéru mělo nastudování tohoto pozdního Händelova díla na letošní Smetanově Litomyšli. V titulní roli díla, které nese výrazné operní rysy, se představí, stejně jako v Litomyšli, ukrajinsko-německá sopranistka Kateryna Kasper.
Bachovu Mši h moll v předvánočním čase nabídne soubor dokonce dvakrát - 14. a 15. prosince. Na dvou koncertech před Velikonocemi zazní též Matoušovy pašije a sice 14. a 15. března. „Obě Bachovy skladby chceme zpřístupnit co nejširšímu okruhu posluchačů, proto na koncerty 15. prosince a 15. března nabízíme speciální abonmá Double Bach,“ láká Václav Luks posluchače na dvojkoncerty.
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Dvacet let s barokní hudbou. Orchestr Collegium 1704 slaví narozeniny po celý rok
S Matoušovými pašijemi odjíždí soubor v březnu na evropské turné, do Barcelony, Madridu, Fribourgu a Curychu, na závěr, 31. března, vystoupí Collegium 1704 poprvé v pařížském Théâtre des Champs-Élysées.
Na únorový koncert připravili hudebníci Zelenkovu pozdní mši Missa Dei Filii, která je součástí sbírky Six missae ultime, Zelenkova tvůrčího testamentu a soubor ji v rámci koncertní sezóny představí vůbec poprvé.
Dubnový závěr sezóny bude patřit hudbě klasicismu, Beethovenově Pastorální symfonii, která sice nepatří ke kořenům repertoáru Collegia 1704, nicméně Beethovenovi i Mozartovi (jehož předehra ke Kouzelné flétně je též na programu) se soubor soustavně věnoval v minulých letech. Koncert bude též připomínkou mohutných beethovenovských oslav.
Jeho Brňané mu rozumějí
V rámci operních inscenací, po kterých může Praha do Brna jen závistivě pošilhávat, se představí v Národním divadle Brno Mozartův Don Giovanni, dílo, ke kterému Václav Luks dlouhodobě směřoval. Inscenace v režii Jiřího Heřmana bude mít premiéru 5. února v Janáčkově divadle a bude třetí spoluprací souboru s režisérem, po Alcině a Figarově svatbě. Inscenace opět vzniká v koprodukci, tentokrát s Théâtre de Caen a Théâtres de la Ville de Luxembourg. Titulní role se chopí Roman Hoza a Luigi De Donato, toho publikum zná z koncertů i nahrávky Polifemo a exceloval též jako hrabě Almaviva ve Figarově svatbě.
V nejbližších dnech vyjde souboru nové CD vydané u firmy Harmonia Mundi. Album s titulem Johann Sebastian Bach – Leipzig 1726: Cantatas for Alto přináší tři Bachovy kantáty pro alt. Collegium je natočilo s německým kontratenoristou Bennem Schachtnerem, který patří k současné kontratenorové špičce. Nahrávka vznikla v Kostele svatého Tomáše v Lipsku, tedy v Bachově působišti. Kostelní varhany, kterým autor ve všech třech kantátách přisoudil významnou roli, na nahrávce ovládl hlavní varhaník tomášského kostela Johannes Lang. Všechny tři kantáty byly zkomponovány v roce 1726 a kromě výrazné role varhan je spojuje i altový sólový part.
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Jak se v Rudolfinu jazz Brada Mehldaua nepopral s klasikou Kirilla Gersteina
Ještě na jednu lahůdku mezi nahrávkami se můžeme těšit, polský Chopinův institut vydává záznam z roku 2023, na němž soubor {oh!} Orkiestra řídí Václav Luks a doprovázejí klavíristku Marthu Argerich v Beethovenově prvním klavírním koncertu. Škoda jen, že nahrávky Chopinova institutu se v Česku trochu obtížněji opatřují.