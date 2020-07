Colour Meeting v Poličce bude jeden z nejbarevnějších hudebních festivalů léta

Velké festivaly si letos v létě vybírají nechtěné volno, ty menší ale s protivenstvími bojují, jak to jen jde. Jak se to dá velmi dobře dělat, ukáže ve dnech 24. až 25. července sedmnáctý ročník festivalu Colour Meeting v Poličce.

Také do Poličky se v minulých letech sjížděly kapely z celého světa, ostatně jednou z hudebních odnoží, na nichž stojí festivalová dramaturgie, je world music. Koronavirus ale letos zamíchal kartami a rozdal je především domácím muzikantům. I z účasti jediné původně ohlášené zahraniční velké hvězdy nakonec v podstatě „za pět minut dvanáct“ sešlo.

„Doufali jsme do poslední chvíle, že se hranice EU otevřou. Nestalo se tak a pro Dubioza Kolektiv jsou stále uzavřené. Je to pro nás obrovské zklamání, měl to být jejich návrat na Colour Meeting po třinácti letech. Podařil se nám ale majstrštyk, když jsme během dvou hodin a pouhé dva týdny před festivalem domluvili jako náhradu španělské Eskorzo. Spolu s Manu Chao jsou jednou z nejzásadnějších kapel španělské alternativy, na scéně se pohybují přes dvacet let. Žánrově stojí na pomyslné křižovatce Andalusie a Latinské Ameriky s Afrikou a Balkánem, okořeněné rockem, voodoo a ska. Za Dubiozu je to více než důstojná náhrada,“ říká umělecký ředitel festivalu Colour Meeting Dušan Svíba.

Jak už ale bylo řečeno, na zahraničních interpretech letošní Colour Meeting stejně jako ostatní letní open air festivaly nestojí. Svíbovi se podařilo namíchat skvělou směs toho, čemu bychom mohli třeba říkat „mainstream alternativy“, tedy interprety natolik známé a široce přijímané, aby přilákali dostatečný počet návštěvníků, a zároveň produkující natolik invenční a osobitou hudbu, aby festival nemusel za pár let s odstupem letošní ročník vymazat ze své historie jako polovičatý.

Jména do programu přitom vybíral z několika pomyslných pater, od aktuálních debutantů až po hudebníky, kteří se etablovali dokonce natolik, že se mohou pochlubit rozličnými oceněními, jako je tomu třeba v případě projektu Zvíře jménem podzim, čerstvého držitele dvou Andělů, nebo Lenky Dusilové, jež svého času stejné ceny sbírala jak na běžícím pásu.

Mezi zavedenými hudebníky, kteří přivezou svoje aktuální projekty, budou ale třeba také nyní sólově vystupující písničkář David Pomahač, někdejší polovina populární dvojice Kieslowski nebo nová skupina Jaromíra Švejdíka (ex-Priessnitz) Letní kapela.

S relativně stále novými alby přijedou mimo jiné populární Hm... nebo slovenská, v Praze žijící písničkářka Katarzia. Mezi těmi, kteří se na velkých festivalových scénách zatím (úspěšně) rozkoukávají, jsou mladičká písničkářka Amelie Siba, „Space Altruistic Progressive Psychedelic Melodic Jazz Rock Band“ s názvem Bert & Friends anebo brněnský bluesový písničkář Jan Fic, který přijede s kapelou, jejímž členem je i producent jeho nahrávek a výrazná postava české alternativní scény Martin E. Kyšperský.

Hudební program Colour Meetingu samozřejmě obsahuje řadu dalších položek, nebudou ovšem chybět ani divadla, např. Líšeň, Kejklíř či Pruhované panenky.