Colours of Ostrava odpoví na otázku, jak zní současná Afrika

Jedna z největších hvězd africké hudby posledních dekád, senegalský zpěvák Youssou N'Dour, je dalším ohlášeným velkým jménem programu letošních Colours of Ostrava. V závěsu za ním je řada dalších aktuálních umělců aktuální hudební scény černého kontinentu.

Od roztančeného afropopu, přes futuristický elektro punk, experimentální afro-dub, soul a hip hop až po městský styl mbalax. To je široký stylový rozpty, ve kterém se na festivalu představí současná africká scéna. Areál ostravských Dolních Vítkovic v červenci mezi jinými přivítá nekorunovaného krále africké hudby, senegalského zpěváka Youssou N’Doura, expresivní zpěvačku Fatoumatu Diawaru z Mali, skupinu KOKOKO! ze slumů konžské Kinshasy, psychedelickou londýnsko-gambijskou kapelu Fofoulah a rapující zpěvačku Muthoni Drummer Queen z Keni.

„V barevné mozaice Colours vždy nejvíc září africká hudba, tím je náš festival i v zahraničí proslulý,“ vysvětluje ředitelka Zlata Holušová a pokračuje: „Afrika totiž zůstává mocnou dárkyní hudby, která ačkoliv těží z dávné minulosti, udržuje si krok s tempem doby. Taneční rytmy přitom tamější hudebníci spojují s nadčasovým poselstvím, že je v našem společném zájmu stát při sobě a nezáleží na tom, odkud pocházíme, protože cíl máme všichni stejný: pokusit se změnit svět k lepšímu.“

O tom vždy zpíval nejznámější velikán současné africké hudby Youssou N’Dour ze Senegalu. Podpořený kapelou Le Super Étoile de Dakar dokáže odehrát nezapomenutelné energické koncerty. „Dějiny moderní africké hudby stojí a padají s šedesátiletým úchvatným zpěvákem. To on - snad nejvíc ze všech umělců – k ní přitáhl pozornost západních posluchačů. Zboural spoustu přežívajících předsudků a ukázal její neomezené možnosti,“ říká dramaturg Jiří Moravčík.

Youssou N’Dour v podstatě vynalezl novodobý městský styl mbalax, složil více než pět set skladeb, natočil nespočet přelomových alb, získal cenu Grammy a mnoho dalších. Úzce spolupracoval s řadou hudebníků, mj. s Peterem Gabrielem, Stingem, Paulem Simonem, Brucem Springsteenem či Tracy Chapman. Je brán za neoficiálního ambasadora černého kontinentu a pro světové politiky představuje klíčovou osobnost současné Afriky.

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 15. do 18. července 2020 opět v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Prvními oznámenými jmény jsou Twenty One Pilots, The Lumineers, Sigrid, Wardruna, Tones and I, Meute, The Hatters a Bazzookas. Program na 24 venkovních i krytých scénách nabídne přes 450 bodů - vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal. Aktuální cena čtyřdenní vstupenky 2 990 Kč platí na limitované množství 9 000 kusů.