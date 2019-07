Colours of Ostrava 2019: Hudební hvězdy, slam poetry. taneční workshopy nebo kvantová fyzika

Ostrava Letošní ročník festivalu Colours of Ostrava nenabídne pouze hvězdy jako The Cure, Florence + The Machine s hitem Jenny of Oldstones znamého ze seriálu Hra o Trůny či Rag’n’Bone, ale i dalšími hudebními aktivitami včetně workshopů a diskusí. O konkrétním programu informovali organizátoři v tiskové zprávě.

Do programu tak přibyla například celá jedna workshopová scéna připravená předními choreografy a tanečníky Yemim A.D. a Angeé Svobodovou, v rámci Meltingpotu Gala pak v Multifunkční aule Gong diskuse a vystoupení úspěšných českých para hokejistů, velká debata o odkazu Leonarda Da Vinciho nebo mezinárodní exhibice slam poetry.

Scéna Alarm stage propojí Colours of Ostrava a fórum Meltingpot, návštěvníci se zde budou moci diskutovat s takovými hudebníky jako ZAZ, Xavier Rudd, Moonlight Benjamin nebo Nahko Bear. Nová scéna The Big Bang Stage fóra Meltingpot nabídne ve spolupráci s předními vědci organizace CERN témata, která jsou pro hudební festival unikátní - kvantovou fyziku, antihmotu, teleportaci, velký třesk, jadernou fúzi nebo urychlovače.

Měsíc před začátkem festival také zveřejnil kompletní časový harmonogram, kdy kde která kapela zahraje. Brány areálu se otevřou ve středu 17. července přesně ve 12 hodin, slavnostní zahájení proběhne na Česká spořitelna stage v 17.30 a hned poté festival odstartuje “domácí” ostravská kapela Buty, na ArcelorMittal stage ještě před tím výbušná holandská formace Jungle By Night. Hned první noc prozáří zpěvačky MØ, Florence + The Machine a například elektronický mág Richie Hawtin Close.

Celý čtyřdenní maratón 350 koncertů a programů na 24 otevřených a krytých scénách zakončí v noci ze soboty na neděli dvě a čtvrt hodiny dlouhé vystoupení legendy The Cure a na úplný závěr strhující show španělské zpěvačky Rosalía, která spojuje flamenco s hip hopem a elektronikou. Její koncert na festivalu Primavera vychválil prestižní hudební web Pitchfork: “Oněmnělý úžas tváří v tvář magickému vystoupení Rosalíe... Zpěvaččina hvězda snad už nemůže zářit víc, přesto síla jejího vystoupení na Primaveře šokovala. Tváří v tvář ztělesněné tvůrčí svobodě publiku nezbylo než v úžasu tiše stát s ústy dokořán.”

Slam poetry i kvantová fyzika

Výjimečná příležitost si vyzkoušet „na vlastní kůži” práci s českými i zahraničními tanečníky se návštěvníkům naskytne na letošní Europe stage, jejíž workshopový program připravili choreograf, režisér a spolupracovník Kanye Westa Yemi A.D. a tanečnice a choreografka Angeé Svobodová. RnB & soul, experimental hip hop, k-pop, popping a locking, stomp, street styles, Street Fusion Video či MTV style, to jsou styly tance, kterými návštěvníky provedou vedle Yemiho a Angeé například americký tanečník Brandon T’rell, členka taneční skupiny Oh My Girls Denisa Laňková, freestyler Berry, tanečník s africkými kořeny Don Mulefu, tanečnice a lektorka Aneta “HBO” Prchalová, choreograf a tanečník Eugene Nam, trenér a rozhodčí MMA Dominik Luks či mistr Evropy v Ultimate Bboy Session Daniel “Sonic” Rojas.

Program doplní taneční souboje pro veřejnost Dance Battle Junior, a Dance Battle Senior. “Colours jsou pro JAD srdcová záležitost. Letos chceme umožnit návštěvníkům nejen sledovat naše shows na stage, ale zapojit do pohybu přímo na workshopech. Čeká nás mimo jiné natáčení Street Fusion Videa, na které bych rád pozval nejen tanečníky, ale všechny návštěvníky Colours, kteří chtějí být součástí naší tvorby,“ láká Yemi A.D.

K projektu Pocta českému para hokeji v rámci Meltingpotu Gala přispěla trochu náhoda. “Při setkání s primátorem Ostravy během mistrovství světa členové reprezentace projevili přání zazpívat si svoji hymnu na Colours of Ostrava. A my jim to přání rádi plníme a přidáváme něco navíc,” líčí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Na scéně Cylinders Gong stage tak budou diskutovat s návštěvníky hráči i trenér české reprezentace Jiří Bříza. Jaké jsou jejich příběhy a jak vypadá zákulisí para hokeje? I na to se bude ptát moderátor Robert Záruba. “Chceme trochu té hokejové euforie přenést i na festival Colours of Ostrava. Poděkovat fanouškům, kteří nám tak fandili nebo se potkat i s dalšími lidmi, kteří o mistrovství třeba jen slyšeli nebo viděli zápasy v rádiu. A kluci jsou nadšení, že budou zase součástí další skvělé ostravské akce,” říká Jiří Bříza.

“Umělec a vynálezce Leonardo da Vinci nepřestává společnost fascinovat ani 500 let po své smrti. Naopak, jeho jméno a dílo se stalo synonymem inovace a pokroku. Jeho schopnost stát na křižovatce humanitních a přírodních věd z něj udělalo génia kreativity,” říká dramaturgyně fora Meltingpot Petra Hniková Charmite. Diskuse I Love Leonardo Da Vinci – renesanční osobnosti dneška se zúčastní ti “nejpovolanější” hosté, kteří v sobě spojují tvořivost v několika různých oborech - vůdčí osobnost hnutí „bioart“, kontroverzní vědec a charismatický umělec Joe Davis z USA, z České republiky pak David Vávra, Yemi A.D., Tomáš Sedláček, Jaroslav Róna a Anatol Svahilec.

Poezie naživo. Poezie okamžiku. Poezie vs. Show - to je podtitul speciální festivalové exhibice slam poetry nazvané Slam Poetry Masters, při které své umění opět v rámci Meltingpotu Gala předvedou z České republiky Jaromír Konečný, Karin, Anatol Svahilec, Ondra Hrabal a Dr. Filipitch. Jako zvláštní host pak Tank (USA), Nicolas Job (SEN). Celou show provede Martin Vasques.

V rámci programu se budou účastníci moci zúčastnit i naučných přednášek či workshopů, z nichž některé se budou týkat například kvantové fyziky či umění. Program přednášek pomáhali připravit i vědci ze slavné laboratoře CERN u Ženevy. „Dozvíte se zajímavosti o kvantových divech, obřích urychlovačích částic, antihmotě, termojaderné fúzi a mnohých dalších tématech. Jsme velmi rádi, že můžeme publiku Meltingpotu nabídnout vzácnou příležitost postavit si vlastní detektor a na vlastní oči uvidět částice, které jsou všude kolem nás,” nadšeně vysvětluje jeden z autorů programu Vojtěch Pleskot.

„Můžete si přijít pohrát se zajímavými fyzikálními experimenty do interaktivních stanů. Navštívíte CERN prostřednictvím brýlí na virtuální realitu. Popovídáte si s vědci z CERNu, kteří přijedou na Colours of Ostrava přímo za vámi“, doplňuje Vojtěch Pleskot.



Díky spolupráci s NASA přinese Meltingpot návštěvníkům živý vstup do Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii, kterým bude provázet Dr. Ashwin Vasavada. Kytarista a fyzik Dr. Mark Lewney představí rockovou kytaru v 11 dimenzích. Zájemci se naučí hrát na magický nástroj teremin se světoznámou mistryní Dorit Chrysler nebo se odreagují na fyzikální show „Fyzika v mrazáku” v podání studentů britské Badminton School.

Návštěvníci Colours of Ostrava se díky Milan Dobeš Museum v Multifunkční aule Gong budou moci ponořit také do světa výtvarného - do prostředí světového op – artu. V současnosti zde najdou díla nejlepších světových autorů výtvarné scény například zakladatele op-artu Victora Vasarelyho nebo jedinečného guru konkrétního umění Josefa Alberse, Itala Getulia Alvianiho.

Z českých zástupců jsou v muzeu k vidění díla Jiřího Koláře, Zdeňka Sýkory a v neposlední řadě Davida Borianiho či Aurélie Nemourse a mnoha dalších. Během Colours of Ostrava zde proběhne přednáška Josefa Pleskota a Norberta Schmidta Kříže umělců a architektů 20. a 21. století, komentované prohlídky a doprovodný program pro děti.