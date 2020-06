Colours of Ostrava 2021 potvrzují další hvězdy včetně The Killers

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava pokračuje ve znovupotvrzování jmen hlavních hvězd a dalších účinkujících na rok 2021. Festival se uskuteční od 14. do 17. července 2021 v Dolních Vítkovicích.

Příští rok v červenci tak do Ostravy přijede americká rocková superstar The Killers, která za svoji kariéru prodala přes 28 milionů alb, získala nesčetné hudební nominace či ocenění (včetně Q Awards, Brit Awards či Grammy) a jejich strhující koncerty vyprodávají stadiony a největší festivaly po celém světě. Zároveň kapela v současné době připravuje nové album Imploding The Mirage.

Návštěvníci také nepřijdou o nejznámějšího velikána moderní africké hudby, senegalského zpěváka Youssou N´Douras kapelou Le Super Étoile de Dakar. Youssou N´Dour společně se Salifem Keitou, Miriam Makebou, Manu Dibangem a Morym Kantem definoval afropop, zboural spoustu přežívajících předsudků a pomohl zpopularizovat fenomén world music.

„Jsem ráda, že se takto rychle daří potvrzovat účinkující na příští rok. Vedle hlavních hvězd se zároveň začíná plnit i program žánrových scén,“ dodává ředitelka festivalu Zlata Holušová. Až z Austrálie tak dorazí do Ostravy indie-folkaři Sons of the East.

Na Drive stage zahrají ruští gypsy punk folk street alko-hardcoroví The Hatters, americký mistr hry na pedal a lap steel Roosevelt Collier a trio z izraelské pouště Anna RF. Electronic stage roztančí italský producent Meduza, britská dvojice Darkstar a první dámy italského elektra Gioli & Assia.

K již dříve ohlášeným jménům patří Martin Garrix (Holandsko), Wardruna (Norsko), Tones and I (Austrálie), Dubioza Kolektiv (Bosna a Hercegovina), Bakermat (Holandsko), Fatoumata Diawara (Mali), Marina Satti & Fonés (Řecko/Súdán) a Ivan & The Parazol (Maďarsko). Nebude opět chybět mezinárodní fórum Meltingpot a tradičně bohatý doprovodný program.

Zakoupené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platí automaticky i na příští rok. Zároveň jsou již ve festivalovém e-shopu k zakoupení čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2021. V současné době mohou fanoušci na sociálních sítích sledovat Colours TV s koncerty, živými pořady i materiály z archivu. Fórum Meltingpot přináší zajímavé online rozhovory s různými osobnostmi.