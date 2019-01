Na Colours of Ostrava bude vyvádět zázračná Hiromi a další špičkoví jazzmani

Letošní ročník festivalu Colours of Ostrava nabídne svým návštěvníkům vedle hlavních hvězd The Cure nebo Florence + The Machine také výjimečné zážitky z oblasti jazzu nebo soudobé klasické hudby.

„Takto skvěle obsazený žánr jazzu jsme v historii Colours of Ostrava ještě neměli - co jméno, to velká osobnost, která nabídne našim návštěvníkům neopakovatelné hudební zážitky. Ať už půjde o Hiromi, jejíž divoká virtuozní hra na klavír je považována za ´přírodní zázrak´, nebo o nezařaditelné Sons of Kemet s dvěma bubeníky navíc,“ uvádí ředitelka festivalu Zlata Holušová. „Jsme také hrdí, že se po sedmi letech do Ostravy vrátí Kronos Quartet, tentokrát čistě jako smyčcové kvarteto bez dalších hudebníků,“ dodává Zlata Holušová.

Kronos Quartet, který tvoří houslisté David Harrington a John Sherba, hráč na violu Hank Dutt a violoncellistka Sunny Yang, již bezmála padesát let boří představy o tom, že podobná tělesa mají hrát v oblecích klasickou hudbu. Jeho členové přišli s neuvěřitelnou šíří repertoáru – od moderní klasiky přes experimentální avantgardu, minimalismus, folk a rock až k world music a vlastní nadčasové tvorbě. Spolupracovali s Davidem Bowiem, Laurie Anderson, Björk, Davem Matthewsem nebo Paulem McCartneym, jejich hudba se objevila na řadě filmových soundtracků.

Oslnivé skladatelství, virtuózní technika, nenapodobitelně dynamická hra, do níž vášnivě vkládá celé tělo, když u klavíru doslova tančí, rychlost a pankáčské účesy – to je jedna z nejlepších jazzových klavíristek současnosti Hiromi Uehara. Skladatelka, jež s neuvěřitelnou snadností propojuje jazz s klasikou, rockem a dalšími žánry, odmítá svou hudbu definovat. Kromě řady vlastních alb spolupracovala například s Triem Stanleyho Clarka nebo s Chickem Coreou.

Sardinského trumpetistu Paola Fresu natáčejícího a koncertujícího v mnoha sestavách obdivují jazzmani z celého světa: Dave Douglas, Uri Caine, Carla Bley, John Zorn, Ralph Towner nebo Bill Frisell. Na Colours of Ostrava přiveze svůj Devil Quartet. Založil jej v roce 2004 a spolu s kytaristou Bebem Ferrou, kontrabasistou Paolinem Dalla Portou a bubeníkem Stefanem Bagnolim se propracovali k čistě akustickému zvuku, se kterým oslňují po celém světě.

Britský saxofonista Shabaka Hutchings a jeho Sons of Kemet patří k vrcholným velvyslancům britské jazzové rebelie. S hráčem na tubu Theonem Crossem a dvěma bubeníky (Tom Skinner a Eddie Hickse) spojují jazz v experimentálních kombinacích s hip hopem, grime, punkem, afrobeatem, dubem, africkou diasporou, karibským calypso, ska i karnevaly. Na Colours se představí v ojedinělé rytmicky drtivé verzi XL: s dvěma bubeníky navíc.

Čtyřicetiletý norský trumpetista Mathias Eick už na začátku kariéry získal důvěru producenta Manfreda Eichera z vydavatelství ECM, ačkoliv se Eickovo dlouholeté působení ve skupině Jaga Jazzist nebo hostování u psychedelických post-rockerů Motorpsycho s estetikou ECM míjelo. Do ní se nořil v nahrávkách Jacoba Younga, Iro Haarla nebo bubeníka Manu Katchého. Spolupracoval ale i s Chickem Coreou či Patem Methenym.

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 17. do 20. července 2019 opět v úchvatném industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Prvními oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine, Rag’n’Bone Man, Mogwai, Mariza, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Tom Walker, Lewis Capaldi a Gang of Youths. Program na 20 scénách nabídne přes 350 programových bodů. Čtyřdenní vstupenkyjsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal. Cena 2 790 Kč platí do vyprodání limitovaného množství 9 000 kusů.