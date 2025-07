Holušová skončí jako ředitelka Colours of Ostrava. Předala jsem, co jsem mohla, řekla

Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava hostem pořadu Rozstřel. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

„Za ty roky strávené v tomto oboru jsem se naučila hodně. Pár let mi trvalo, než jsem přišla na to, že i když mám nějakou představu a tvořím festival, on se tak nějak formoval sám,“ uvedla Holušová.

Její vedení na pódium festivalu přivedlo mnoho světových umělců. V Ostravě díky ní vystoupili Sam Smith, Nick Cave, Iggy Pop, Sinéad O’Connor, Martin Garrix nebo The Cranberries.

Funkci po Holoušové přebere Filip Košťálek, dosavadní hudební dramaturg. „Zlatě patří můj obrovský vděk a respekt. Pod jejím vedením jsem deset let mohl růst, učit se a zažít chvíle těžkých rozhodnutí i nezapomenutelných koncertních zážitků,“ sdělil Košťálek.

„Pravdou zůstává, že festivalu Colours of Ostrava jsem předala, co jsem mohla. Je čas užít si vše bez stresu a napětí,“ dodala Holušová.