Colours of Ostrava oznamují americké The Lumineers a dalších šest jmen

Ostrava Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava k první oznámené hvězdě Twenty One Pilots přidává další kapely a hudebníky mnoha žánrů: folkrockové The Lumineers, mladou norskou zpěvačku Sigrid, mystickou severskou formaci Wardruna, australskou zpěvačku Tones and I proslavenou hitem Dance Monkey, německou pochodovou techno dechovku Meute, divoké ruské The Hatters a odvázané ska-punk-rockové Bazzookas z Amsterdamu.

„Sedm nově zveřejněných jmen včele s The Lumineers a Sigrid dokládá velkou žánrovou pestrost, která je Colours of Ostrava vlastní: od folkrocku, přes pop, severský mystický folk, divoké ska, punk či gypsy hudbu až po dechovku v rytmu techna. Společné je jim to, že nabídnou návštěvníkům skvělé koncertní zážitky,“ shrnuje ředitelka festivalu Zlata Holušová. GLOSA: Piráti a chaoti pod vlaječkou Colours Taxi Američtí The Lumineers píší písně s nakažlivými melodiemi a silnými texty. Připomínají, o čem písničkářství vždy bylo - o důvěryhodném vyprávění příběhů. S chytlavým hitem Ho Hey v roce 2012 dobyli svět, propadla mu rádia, letní mejdany, reklama i televizní seriály. Zpěvák a kytarista Wesley Schultz, bubeník Jeremiah Fraites a donedávna violoncellistka Neyla Pekarek, kterou nově vystřídala houslistka Lauren Jacobson, byli nominováni na Grammy, jejich velký fanoušek Barack Obama je dvakrát pozval do Bílého domu a U2 nebo Tomu Pettymu otevírali koncerty. Nadšeně byla přijata také skladba The Hanging Tree složená pro film Hunger Games. Hořící auta, přemety a efektní kostýmy. Hvězdami Colours budou Twenty One Pilots Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 15. do 18. července 2020 opět v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Program na 24 venkovních i krytých scénách nabídne přes 450 bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity. Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal. Aktuální cena čtyřdenní vstupenky 2 990 Kč platí na limitované množství 9 000 kusů.