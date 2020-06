Colours of Ostrava potvrzují na rok 2021 hlavní hvězdy: Twenty One Pilots

Měsíc a půl po přesunu letošního ročníku mezinárodního festivalu Colours of Ostrava na červenec 2021 se podařilo pořadatelům znovu potvrdit všechny hlavní hvězdy. Nyní čerstvě americké kapely Twenty One Pilots a The Lumineers a americkou zpěvačku LP.

„Jsem ráda, že se nám tak brzy podařilo splnit, co jsme při přesunu festivalu slíbili fanouškům - domluvit účast hlavních hvězd i na další rok. Samozřejmě do programu přibudou další desítky kapel a hudebníků - ať už oznámených na letošní rok nebo i třeba těch, které jsme vyhlásit ani nestihli. Takže se fanoušci mají ještě na co těšit - třeba i na nějaká překvapení,“ uvádí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Americká kapela Twenty One Pilots patří k největším jménům současné světové hudební scény. Miliardy přehrání písní na YouTube či Spotify, bleskem vyprodané největší koncertní haly, cena Grammy i nominace na Brit Awards. To vše patří k Twenty One Pilots, kteří pocházejí z amerického Ohia a tvoří je zpěvák a multinstrumentalista Tyler Joseph a bubeník Josh Dun.

The Lumineers píší písně s nakažlivými melodiemi a silnými texty. Zpěvák a kytarista Wesley Schultz, bubeník Jeremiah Fraites a donedávna violoncellistka Neyla Pekarek, kterou nově vystřídala houslistka Lauren Jacobson, po právu získali nominace na Grammy, jejich velký fanoušek Barack Obama je dvakrát pozval do Bílého domu a U2 nebo Tomu Pettymu otevírali koncerty. Nadšeně byla přijata také skladba The Hanging Tree složená pro film Hunger Games.

Impozantní hlas a bezprostřední komunikace s fanoušky, takový dojem zanechala americká zpěvačka LP před třemi lety po svém prvním festivalovém vystoupení na Colours of Ostrava. Laura Pergolizzi alias LP se příští rok do Dolních Vítkovic vrátí bohatší o novou desku a s postavením jedné z největších hvězd současné hudební scény.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 14. do 17. července 2021 v Dolních Vítkovicích. K již dříve ohlášeným jménům patří The Killers (USA), Martin Garrix (Holandsko), Youssou N´Dour (Senegal), Wardruna (Norsko), Tones and I (Austrálie), Dubioza Kolektiv (Bosna a Hercegovina), Meduza (Itálie), Bakermat (Holandsko), Fatoumata Diawara (Mali), The Hatters (Rusko), Marina Satti & Fonés (Řecko/Súdán), Roosevelt Collier (USA), Sons of the East (Austrálie), Ivan & The Parazol (Maďarsko) a další.

Zakoupené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platí automaticky i na příští rok. Zároveň jsou již ve festivalovém e-shopu k zakoupení čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2021.