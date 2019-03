Rosalía přiveze na Colours of Ostrava unikátní směs flamenka a elektropopu

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava připravil po Florence + The Machine na letošní ročník další tuzemskou koncertní premiéru. Vůbec poprvé u nás zde vystoupí jedna z největších nových hvězd současné hudby, španělská zpěvačka Rosalía, která unikátním způsobem spojuje flamenco, elektropop a hip hop.

„Letošní rok na velkých festivalech patří bez nadsázky právě zpěvačce Rosalía. Jako jedna z hvězd vystoupí například na Primaveře, v Roskilde, Rock Werchter či na Coachelle. Proto jsem ráda, že se nám ji podařilo domluvit i na Colours of Ostrava,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. „Je neuvěřitelné, jakým způsobem dokáže tato katalánská zpěvačka spojit flamenco se současnou hudbou a tím tento andaluský hudební poklad šířit po světě. Zároveň můžeme fanouškům slíbit velkou koncertní podívanou - s mnoha tanečnicemi a velkou výpravou,“ dodává Holušová.



Pětadvacetiletá zpěvačka, skladatelka, tanečnice a producentka, plným jménem Rosalía Vila Tobella, uvedla hudební poklad Andalusie bez předsudků do moderního městského kontextu. Promyšleně vsadila na reggaeton, R&B a estetiku hip hopu. Rosalía spolupracovala s venezuelským elektromágem Arcou, Jamesem Blakem a s reggaeton megahvězdou J. Balvinem nazpívala hitovku Brillo. Strávila hodně dnů ve studiu Pharrella Williamse, fandí jí Dua Lipa a po boku má elektro producenta El Guincha, známého díky Björk, které, ještě s Kate Bush, během přebírání dvou Latin Grammy nová globální hvězda děkovala za inspiraci.

„Rosalía má hlas starého flamenkového zpěváka a moudrost neodpovídající jejímu věku. Je naprostým opakem umělce stvořeného showbyznysem. Je autentická a originální,“ řekl o ní režisér Pedro Almodóvar a pozval ji do svého filmu Dolor y Gloria (Bolest a sláva).

K dalším nově potvrzeným jménům patří například dánská zpěvačka MØ, jazzový varhaník a držitel tří Grammy Cory Henry s The Funk Apostles, královna calypso Calypso Rose, izraelské indie-popové duo Lola Marsh, američtí Nahko and Medicine For The People, australští buskeři Pierce Brothers, ukrajinský freak kabaret Dakh Daughters, indie-rockeři Amber Run, gospel-funkoví Tank and the Bangas, na Electronic stage například TOKiMONSTA, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, Emily Dust nebo David August.



Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 17. do 20. července 2019 v Dolních Vítkovicích. Prvními oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine, Rag’n’Bone Man, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Kronos Quartet, Hiromi, Sons of Kemet XL a další. Program na 20 scénách nabídne přes 350 programových bodů, vedle koncertů také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal. Cena 2 790 Kč platí na limitované množství 9 000 kusů.