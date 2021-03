Colours of Ostrava se přesouvají na červenec 2022, o práci přijde 6000 lidí

Devatenáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava se z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru a zásadní nejistoty, která panuje ohledně možnosti konání velkých letních kulturních akcí, přesouvá o další rok na 13. - 16. července 2022. Ve stejný termín proběhne i další ročník mezinárodního fóra Meltingpot. Dnes to oznámili pořadatelé festivalu.

„Věřili jsme celý rok. Společně s dalšími pořadateli u nás či v Evropě jsme pracovali na opatřeních, která by pořádání velkých kulturních akcí v létě umožnila. Protože se ale tak rozsáhlý festival jako ten náš nedá v nejvyšší kvalitě připravit za pár měsíců, dostali jsme se v tuto chvíli do nejzazšího momentu a musíme se rozhodnout. Bohužel současná situace s pandemií koronaviru a neexistující výhled na letní měsíce ohledně budoucích opatření nám nedává jinou možnost než festival opět přesunout,“ vysvětluje rozhodnutí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Stejně jako při přesunu loni začíná ihned festivalový tým pracovat na programu na rok 2022. „Budeme se snažit přesunout headlinery i většinu zahraničních kapel. Jsme velmi zavázáni všem fanouškům, kteří si na tento program zakoupili vstupenky a ponechali si je. Nechceme zklamat jejich důvěru,“ říká Zlata Holušová. „Navíc i po roce je tento program dle našeho názoru prostě skvělý - plný zajímavých jmen, která nabídnou nezapomenutelné koncerty. A byla by obrovská škoda, kdybychom o ta vystoupení přišli. Samozřejmě výsledná podoba line-upu bude záviset na konkrétních plánech umělců na příští rok. Brzy přineseme, jak věřím, příznivé zprávy,“ dodává Zlata Holušová.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na rok 2022. „Je nám jasné, že jde o další rok bez festivalu. První rok jsme mohli překonat pouze díky podpoře vás, fanoušků, a našich partnerů z veřejné i soukromé sféry. V tuto chvíli přicházíme podruhé s velkou prosbou: podpořte nás tím, že si vstupenku na loňský či letošní rok necháte i na rok příští. Věříme, že naše vstupenka u vás doma na nástěnce či v počítači zůstane jedním ze světel na konci tunelu, na které se můžete těšit,“ apeluje Zlata Holušová.

Podobně jako loni ale bude možnost z existenčních či jiných vážných důvodů požádat od 7. dubna do 30. června 2021 o vrácení vstupenky. Opětovný přesun festivalu bude mít již podruhé obrovský ekonomický dopad. Kromě fanoušků či zúčastněných umělců se totiž negativně dostkne více než šesti tisíc lidí pracujících během festivalu, více než 450 dodavatelů z Ostravska a celé České republiky, a například také téměř 250 stánkařů.

Colours of Ostrava se i přes tento přesun neodmlčí, zůstanou v kontaktu s fanoušky na sociálních sítích: v rámci Colours TV je v jednání odvysílání některých koncertů z předchozích ročníků i uvádění debat a podcastů připravovaných fórem Meltingpot. Zda proběhne v létě menší akce podobně jako loni NeFestival Colours of Ostrava, se stane předmětem dalších úvah festivalového týmu. Samozřejmě vše bude také záviset na tom, jaká opatření budou v létě platit a jaký typ akce bude možné uspořádat.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava měl po přesunu z loňského roku proběhnout letos od 14. do 17. července. K hlavním hvězdám patřili opět The Killers (USA), Twenty One Pilots (USA), Martin Garrix (Holandsko), The Lumineers (USA), LP (USA), Youssou N´Dour (Senegal), Princess Nokia (USA) a řada dalších. Celkově by v areálu Dolních Vítkovice mělo proběhnout přes 450 programových bodů na 24 venkovních i krytých scénách - včetně mezinárodního fóra Meltingpot, divadel, workshopů, filmu či výtvarných instalací.