Hořící auta, přemety a efektní kostýmy. Hvězdami Colours budou Twenty One Pilots

Americká kapela Twenty One Pilots, která patří k největším jménům současné světové hudební scény, je první potvrzenou hvězdou příštího ročníku festivalu Colours of Ostrava 2020. Na kontě mají miliardy přehrání písní na YouTube či Spotify, bleskem vyprodané největší koncertní haly, cenu Grammy či nominaci na Brit Awards. Skupinu tvoří dvojice zpěváka a multinstrumentalisty Tylera Josepha a bubeníka Joshe Duna.

„Velmi se na ně na Colours of Ostrava těšíme, protože jejich euforické koncerty představují naprostý zážitek. Během nich si vystačí jen sami dva, podpoření dokonale vizuálně a světelně sladěnou show, do které patří spousta převleků, efektních kostýmů, občas i hořící automobil a strhující energie, s jakou Josh bubnuje, dělá přemety a Tyler střídá jeden nástroj za druhým,“ líčí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

„Někteří lidé tvrdí, že nic nového už nejde vymyslet, a my se neustále snažíme dokázat, že se mýlí,“ říkají Twenty One Pilots, kteří ve své hudbě mixují elektropop, reggae, hip hop, drum & bass, punk nebo hymnické klavírní balady. „Vzpomeňte si na snad jakoukoliv světovou hudební cenu a je vysoce pravděpodobné, že ji Twenty One Pilots buď získali, nebo na ní byli alespoň nominováni,“ doplňuje Zlata Holušová.

Twenty One Pilots pocházejí z amerického Ohia a pojmenovali se po tragickém příběhu z dramatu Arthura Millera All My Sons, kdy lidskou vinou zahynulo jednadvacet pilotů. Svou kariéru, gradující od roku 2009, popsali lakonicky: „Snažili jsme se zaujmout místní scénu, pak regionální a dál si už nic nepamatujeme. Tak rychle to všechno přišlo.“

Skupina vydala pět alb a dvě poslední - Blurryface a Trench, prodávající se po milionech – koncipovali jako na sebe navazující tematické, alegoricky vyznívající fantasy opusy o dusících nejistotách. „Myslím si, že naše kultura, pokud jde o sebevraždu či deprese, udělala velký pokrok. Jsem hrdý, že právě hudba je na špici, pokud se týká schopnosti o tom mluvit otevřeně. A mluvit o tom je tak důležité,“ vysvětlil Tyler.

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 15. do 18. července 2020 opět v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Program na 24 venkovních i krytých scénách nabídne přes 450 bodů - vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal. Aktuální cena čtyřdenní vstupenky 2 690 Kč platí na limitované množství 9 000 kusů.