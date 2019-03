Colours of Ostrava pro tancechtivé a LGBT: elektropopové trio Years & Years

Energické taneční elektropopové trio Years & Years několikrát nominované na Brit Awards doplňuje sestavu hlavních hvězd letošního ročníku festivalu Colours of Ostrava.

Hudebně jsou Years & Years věrní hédonistickému synthpopu 90. let s příměsí R&B. Kapelu vede zpěvák, hudebník a herec Olly Alexander, který patří v současné době k ikonám a nepřehlédnutelným hudebním mluvčím LGBT komunity. Než kapela zvítězila v BBC Radio 1 Sound of 2015, s prodejně úspěšným debutem Communion vyšplhala na vrchol britské hitparády a získala čtyři nominace na Brit Awards, Olly sexuální orientaci příliš nevystavoval.

Při postupné snaze zjistit, kdo je a co pro něho znamená být gay, došel k veřejnému coming outu na festivalu v Glastonbury. V dokumentárním filmu Growing Up Gay pak otevřeně promluvil o své sexualitě, mládí provázeném šikanováním, depresemi a bulimií. „Jednu věc si vyčítám, že jsem neudělal dříve: že jsem se nikomu nesvěřil, s nikým jsem si o tom nepovídal. Nezapomeňte, že nejste sami,“ svěřil se Olly.

Videoklipy Years & Years přešly v neskrývanou oslavu queer komunity i Ollyho identity. Ten se nově přiklonil k výstředně extravagantnímu oblečení a stylizaci. Třeba na ceremoniál letošních Brit Awards, kde bylo trio nominováno mimo jiné na kapelu roku, dorazil v dlouhém bílém plášti lemovaném peřím. Po boku s „normálně“ oblečenými spoluhráči – baskytaristou Mikey Goldsworthym a hráčem na syntezátory Emre Türkmenem – položil otázku: „Kdo je tady Freddie Mercury?“

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 17. do 20. července 2019 v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Vystoupí například The Cure, Florence + The Machine, Rag’n’Bone Man, Rosalía, MØ, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Kronos Quartet, Hiromi nebo Sons of Kemet XL.

Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal. Cena aktuální 2 790 Kč platí na limitované množství 9 000 kusů.