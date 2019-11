Kometa londýnské jazzové avantgardy i taneční hudby se blíží do Prahy

Na letošních Colours of Ostrava svou obrovskou energií a vynikajícím muzikantstvím fascinovala skupina Sons of Kemet. V jejím čele stojí saxofonista Shabaka Hutchings, jedna z nejvýznačnějších osobností aktuální britské jazzové scény s kořeny na karibském ostrově Barbados.

Hutchings je zároveň předákem dalšího souboru – The Comet Is Coming –, jenž se představí v rámci koncertního cyklu Other Music 19. listopadu v pražském Paláci Akropolis. Sestava vznikla před šesti lety v Londýně, když se k funkové dvojici bicí–klávesy na pódiu spontánně připojil právě Shabaka Hutchings.

Od té doby rozvíjejí The Comet Is Coming svůj originální hudební koncept, v němž podněty stále živé jazzové avantgardy, zejména jednoho ze svých idolů Sun Ra, aplikují na současnou taneční hudbu, kterou ovšem vytvářejí vesměs za pomoci staré analogové elektroniky ze 70. let.

Debutové album skupiny Channel The Spirits bylo nominováno na cenu Mercury. The Comet Is Coming přijíždějí do Prahy se svým novým albem Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery, které vydal prestižní label Impulse!.