OBRAZEM: O2 universum plné cosplayerů. Podívejte se na nejúchvatnější kostýmy z Comic-Conu

16. března 2026 11:40
Milovníci sci-fi, fantasy a hororů si o víkendu přišli na své. Letošní ročník Comic-Con Prague přilákal do O2 universum rekordních 28 tisíc fanoušků. Atmosféru třídenní akce dotvářelo množství cosplayerů, kteří se převlékli za oblíbené postavy z filmů, seriálů i knih. V Libni se tak bylo na co koukat. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout, jak vypadal sedmý ročník největšího českého festivalu popkultury.