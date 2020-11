Covid urychlí proměnu audiovize, myslí si ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková

PRAHA Celkem 127 milionů korun rozdělí Státní fond kinematografie provozovatelům kin, distributorům a produkčním firmám na projekty, které mají pomoci jejich odvětví významně inovovat. Součástí plánu je i přeměna instituce, v jejímž čele stojí Helena Bezděk Fraňková, na šíře zaměřený Fond audiovize.

LN: Aktuální mimořádná výzva Fondu se od těch běžných významně liší – je zaměřena na výzkum, inovace a rozvoj odvětví. Proč je právě tohle teď nejvíc potřeba?

Audiovizuální sektor se už před epidemií covidu začínal měnit, začaly se stírat hranice mezi kinem a onlinem. Epidemie stírání této hranice urychluje. Online pochopitelně nikdy nenahradí sdílený zážitek z kina, to se nikdy nepovede, jsou filmy, které prostě musíte vidět v kině, jež má svou nepřenositelnou atmosféru. Nicméně v roce 2020 dvakrát došlo k úplnému zavření kin nebo k různým omezením ve smyslu počtu osob v sále atd., audiovize se tedy poněkud zastavila. Aktuálně tedy nedává smysl vyhlásit standardní výzvy pro předmětné oblasti odvětví (vývoj, výroba, distribuce, technický rozvoj), neboť všechny provozy jsou víceméně omezeny a zastaveny. Aktuální situace si vynutila potřebu začít se věnovat inovacím, které by stejně nastaly, ale je na ně aktuálně čas. Fond může tyto inovace podpořit, a proto vyhlašuje výzvu na inovace.

LN: Proč je výzva určená právě kinařům, producentům a distributorům?

Zákon nám neumožňuje plošně podpořit celý sektor audiovize, v současné chvíli je nezbytné udržet a zachovat alespoň základní strukturu filmového průmyslu v České republice.

LN: Co očekáváte, že se z podpořených projektů dozvíte?

Fond už v roce 2014 realizoval prostřednictvím veřejné zakázky Ekonomickou kvantitativní studii, klasický výzkum v podobě dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů. Z této studie jsme se sice dozvěděli spoustu čísel a faktických přínosných informací, například ohledně struktury ekonomických činností, ale nedostali jsme se k tomu typu informací, které jsou součástí obchodních strategií, vlastně jsme se dozvěděli pouze výsledek strategie, ale nikoli ten proces. Pochopení procesu by nám velmi pomohlo pro nastavení podpůrných dotačních titulů, které by dokázaly zajistit české audiovizi konkurenceschopnost nejen z pohledu obsahu a uměleckého záměru jednotlivých děl, ale i konkurenceschopnost ekonomickou, obchodní, koprodukční a akviziční.

LN: Dá se říci, že se teď z producentů, distributorů a kinařů stanou na půl roku výzkumníci a budou zkoumat své vlastní perspektivy?

Covid všechny tyto subjekty donutil ze dne na den se nad vlastní perspektivou zamyslet tak jako tak. Výzva na výzkum, inovace a rozvoj ale není jen o tom, že se mají společnosti zkoumat, cílem je vyzkoumat a okamžitě začít s inovací. Inovace má pak zajistit nejen konkurenceschopnost subjektu, ale i zajistit jeho další existenci.

Jde primárně o to, aby zvážily svou dosavadní cestu, zhodnotily si, zdali je aktuálně efektivní a jestli není třeba záměr přehodnotit. Je to pochopitelně více práce v onlinu a je třeba si otevřeně říct, že je nutné v České republice začít více pracovat s legální online nabídkou. Doposud jsou české legální online knihovny značně znevýhodněny existencí a legislativní akceptací nelegálních úložišť.

LN: Podporu udělujete vždy výběrově, jaké nároky budou muset podpořené projekty splňovat?

Ano, to je právě rozdíl od plošné podpory covid programů poskytovaných z MPO nebo MPSV. Plošná podpora například provozních nákladů není v našem případě dle zákona o audiovizi možná. Rada fondu vždy bude hodnotit kvalitu předkládaného projektu. Nároky jsou obdobné jako vždy, tedy kvalita projektu, jeho propracovanost, kreativní složka projektu atd.

LN: Jaký výstup této iniciativy očekáváte? Budou projekty jednotlivých žadatelů nějak zastřešeny nebo koordinovány? Vznikne nějaká souhrnná analýza?

Souhrnná analýza je v plánu. Výstupem projektu je Výzkumná zpráva o inovaci, což Státnímu fondu kinematografie pomůže efektivně nastavit novelu zákona o audiovizi a transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize.

Pokud se společnosti budou inovovat, začnou se více zajímat o online a small screen, zajisté vznikne potřeba nových typů výzev. Zásadní, co již víme nyní, je fakt, že aktuální nastavení Státního fondu kinematografie je české kinematografii a audiovizi malé. Třicet výzev ročně je na hraně zvládání jak na straně kanceláře, tak na straně Rady. Je potřeba zrevidovat a updatovat celý systém.