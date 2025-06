Za svou tvorbu Turba získal mnohá ocenění, jedním z nich byla i Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti pantomimy, nového cirkusu a pohybového divadla. O Turbově úmrtí ČTK informovalo pražské divadlo Alfred ve dvoře, které zakládal.

„Nad ránem 30. června 2025 v rodinném kruhu na Hamru u Nečtin zemřel profesor Ctibor Turba, mim, režisér, pedagog, zakladatel divadla Alfred ve dvoře, světově významný divadelní umělec,“ napsali zástupci divadla, které Turba otevřel v roce 1997 na dvoře jednoho z holešovických činžáků v ulici Františka Křížka. V roce 2001 se vedení divadla vzdal a prostor pronajal spolku Motus, který zde nadále divadlo provozuje.

Na svém kontě má rodák z Mariánských Lázní ale celou škálu aktivit – od účinkování a režírování v divadle a ve filmu až po pedagogickou činnost doma i ve svět.

Turba od čtyř let statoval v opeře Národního divadla, kde byli jeho strýc a teta sólisty. Po přestěhování rodiny do Brna hrál v dětském divadelním souboru a pódium „zlaté kapličky“ vyměnil za roličky na různých brněnských scénách. Po absolvování Školy uměleckých řemesel se už naplno věnoval divadlu. Prošel angažmá v Laterně magice i v cirkuse Humberto a postupně se začal soustředit na pantomimu.

Po prvním výjezdu mimů do Západního Berlína následovaly další a Evropa se začala učit pantomimu od Turby a spol. Cirkus Alfred, další Turbův projekt, začínal v roce 1974 ve stanu na Špejchaře, brzy se ale opět vytratil do světa. V polovině 70. let vrcholila Turbova herecká dráha, zastavily ji dva vážné úrazy. Rychle si ale našel jiné uplatnění, začal režírovat, psát a učit. Mimo jiné učil na pražské HAMU a na Divadelní fakultě JAMU, kde založil v roce 2004 Ateliér klaunské scénické a filmové tvorby a vedl jej do roku 2008.