Daleká, předaleká galaxie pohlcuje talenty. Star Wars už získaly prezidenta Marvelu nebo tvůrce Hry o trůny

LOS ANGELES O jeden z chystaných projektů ze světa Star Wars se postará Kevin Feige, prezident Marvel Studios. Zařadí se po bok Davida Benioffa a D. B. Weisse, tvůrců Hry o trůny, kteří také film z tohoto univerza chystají.

Kevin Feige je jednou z nejsledovanějších osob v Hollywoodu. Pod jeho rukama vznikalo celé firlmové univerzum Marvelu (MCU), které letos po deseti letech vyvrcholilo filmem Avengers: Endgame.

Server The Hollywood Reporter přišel s informací, že si Feige odskočí od Marvelu a začne pracovat na zatím blíže neupřesněném projektu ze světa Star Wars. Prozradil to Alan Horn, člen předsednictva Walt Disney Studios.



Kathleen Kennedyová, prezidentka sprolečnosti Lucas Films, plánuje celou novou sérii příběhů zasazených do světa Star Wars. Naverbovat Feigeho, který z filmů od Marvelu učinil stroj na peníze, byl mistrovský tah. Podle zprávy magazínu The Hollywood Reporter je Feige skalním fanouškem vesmírné ságy. Zatím není jasné ani kdy by se měl Feigeho projekt začít natáčet.

Hra o planety

Letošním devátou epizodou s podtitulem Vzestup Skywalkera sága, kterou odstartoval George Lucas dílem Nová naděje již v roce 1977, zdaleka nekončí.Další chystaný film v řadě, který dorazí do kin nejspíše ale až v roce 2022, dostanou do péče tvůrci Hry o trůny David Benioff a D. B. Weiss. „Ten další film je jejich a víc k tomu neřekneme,“ sdělil v květnu výkonný prezident společnost Disney Bob Iger na jedné z mediálních akcí v New Yorku.

Benioff s Weissem udělali ze Hry o trůny sice fenomén, ale fanoušci po celém světě nesouhlasí s tím, jakým způsobem vyprávějí příběh v poslední, osmé sérii seriálu. Podle některých v podstatě například házejí do koše příběhy jednotlivých postav, protože je prostě a jednoduše v poslední sérii utínají bez větších fanfár.

Na tvůrčí pár, kterému se neformálně přezdívá D&D (podle iniciálů křestních jmen), se na sociálních sítích snesla kritika. „D&D už zničili Hru o trůny a teď je necháte zničit ještě Star Wars? Kdo si myslel, že je tohle dobrý nápad?“ napsala na Twitter uživatelka s přezdívkou Faith.