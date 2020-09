Dalibor Janda: Ve stanu při marném čekání na holku vznikla melodie, která mě později zajistila na důchod

Svého času býval úspěšnější než Karel Gott, třikrát vyhrál anketu Zlatý slavík a za svou kariéru prodal více než tři miliony desek. Teď Dalibor Janda slaví čtyřicet let na scéně, dál s kapelou Prototyp objíždí republiku a sleduje, že mladí hudebníci mají dnes rozjezd kariéry těžší než dřívější generace.

Vítá nás na zahradě své vilky v Třeboradicích na okraji Prahy, ukazuje nám sbírku soch, které tu už dvacet let shromažďuje. S radostí vykládá o tom, jak se stará o své milované květiny, a předvádí ukázkové papriky. Hned dodává, že si na zahrádku odskakuje vždy mezi natáčením písniček, které připravuje pro své nové album. A přitom by už nemusel – jeho nejslavnější hity z 80. let, které prodával po statisících a jež stále hrají česká rádia, mu vydělávají, jak říká, na dobré živobytí.