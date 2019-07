Další dětský fenomén v kinech. S náročnými úkoly se bude muset vypořádat Tlapková patrola

PRAHA Dětský seriál Tlapková patrola (Paw Patrol) se dočkal filmové podoby. Oblíbená psí pětice bude řešit nové případ s tučňáky nebo zatoulanou krávou . Snímek se dostane do kin 1. srpna.

Požárník Marshall, technik Rubble, policista Chase, mechanik Rocky, vodní záchranář Zuma a letecká záchranářka Skye. Tito psi spolu s klukem Ryderem tvoří tým Tlapkové patroly - záchranáře a pomocníky bez bázně, hany a obojku.

Tentokráte si psí parta záchranářů bude muset poradit s nešťastnými tučňáky, kteří přistáli v lodi na nesprávném místě a potřebují se dostat do svého mrazivého domova. Pokusí se přijít na kloub tomu, co trápí krávu Bettinu, zachránit auto uvězněné na rozbitém mostě, vyřešit situaci s majákem a velkou nákladní lodí a taky zkusí uvést do pořádku zmatek, který ve městečku způsobila velká soutěž melounů.