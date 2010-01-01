náhledy
Žralok ve formaldehydu, krvavá kraví hlava obklopená mouchami, ale i díla plná puntíků a motýlů. Britský umělec Damien Hirst je výraznou postavou současné umělecké scény. Svými díly posouvá hranice toho, co je považováno za umění. Významný vliv na jeho tvorbu měla podle něj práce v márnici, kterou vykonával během studií. Jeho tvorbu si prohlédněte v naší galerii. Na snímku instalace s názvem Pryč od hejna (1994).
Autor: Ray Tang / Shutterstock Editorial , Profimedia.cz
Fyzická nemožnost smrti v mysli někoho živého. Žralok naložený ve formaldehydu odstartoval sérii naložených mrtvých zvířat. (1991)
Autor: Damien Hirst And Science Ltd.
Panenská matka. Socha Damiena Hirsta se nalézá v Yorkshiru ve Velké Británii.
Autor: Yorkshire Pics / Alamy, Profimedia.cz
Rozpůlený žralok tygří naložený ve formaldehydu je další z Hirstovy série, v níž umělecky prozkoumává život, smrt a smrtelnost.
Autor: Alfredo Estrella / AFP, Profimedia.cz
Adam a Eva. Umělecká instalace Damiena Hirsta z výstavy The Death of God (Smrt Boha).
Autor: Alfredo Estrella / AFP, Profimedia.cz
Pro lásku Boží. Odlitek lidské lebky osázený pravými lidskými zuby a ozdobený diamanty. (2017)
Autor: archiv
Damien Hirst - Gold Gift Spot.
Autor: Kodl
Zázračná cesta. Čtrnáct soch Damiena Hirsta ukazuje cestu k narození nového života. Sochy jsou umístěny v Dauhá v Kataru.
Autor: Abd Rabbo Ammar/ABACA / Abaca Press, Profimedia.cz
Další ze série Hirstových mrtvých naložených zvířat. Rozpůlené tělo zvířete je instalováno ve dvou vitrínách tak, aby mohl divák procházet uličkou mezi nimi.
Autor: Reprofoto
Z Hirstovy výstavy Život, láska a smrt, která byla v roce 2009 k vidění v pražském Rudolfinu.
Autor: Krumphanzl Michal, ČTK
Damien Hirst: Spin AK47 for Peace One Day (Roztočte AK47 pro jeden den míru)
Autor: ČTK/AP
Dílo Bodies britského umělce Damiena Hirsta.
Autor: Instagram Damien Hirst
Damien Hirst - The Fate of Man, 2005
Autor: © Damien Hirst. All rights reserved, DASC 2010.
Damien Hirst vytvořil i sošky pro Brit Awards
Autor: Brit Awards
Hirst v roce 2016 vytvořil deset tisíc obrazů barevných puntíků, každý s vlastním názvem, které byly později propojeny s takzvanými nezaměnitelnými tokeny.
Autor: Profimedia.cz
Damien Hirst, In search of Nirvana, 2007, sklo, nerez, hliník, nikl, bismut, pryskyřice, barevná sádra, 120x180x10 cm.
Autor: ARCHIV MIURA, HAUCH GALLERY
Na tomto obrazu spolupracoval Damien Hirst se zpěvákem Davidem Bowiem.
Autor: Kirsty Wigglesworth, AP
David Bailey & Damien Hirst — Jesus is Nailed to the Cross
Autor: Decadence Now!, Česká pozice
Britský umělec Damien Hirst se proslavil sérií skutečných zvířat, například koně či krávy, naložených do formaldehydu.
Autor: Profimedia.cz