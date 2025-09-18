Za zvuků varhan vešel krátce po poledni Dan Brown do Zrcadlové kaple. Od primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody dostal hned na úvod symbolický zlatý klíč od hlavního města. „Autorova kniha otevírá okno do Prahy tak, že Praha už není jen pojmem ale živým celkem, v němž se mohou dít zázračné a kouzelné věci,“ řekl Svoboda při předávání.
„Musím říct, že to je ta nejlepší tiskové konference, na které jsem kdy byl,“ usmál se hned na úvod Brown. „Setkal jsem se s řadou mladých lidí, kteří mou knihu četli. Zahodili telefony a prostě četli, to je skvělé! Doufám, že lidé, kteří si tuto knihu přečtou, zase přijedou do Prahy,“ svěřil se americký spisovatel s tím, co ho na nové knize nejvíc těší.
Jeho nejnovější román, jak už i název napovídá, je plný tajemných událostí i mystiky. Právě tu Brown v Praze hledal. A našel. „Praha doby Rudolfa II. se proslavila právě svou mystikou. Chtěl jsem upozornit na všechny alchymisty, kabalisty i jasnovidce, kteří kdy v Praze působili,“ dodal Brown.
Nový román do české metropole ovšem zasadil i z mnohem pragmatičtějších důvodů. Prahu má zkrátka Brown rád a nijak se tím netají. Co je ale jeho oblíbené pražské místo, které by turistům doporučil?
„Líbilo se mi tu jedno místo, ale to bych turistům asi nedoporučil. Je to kanalizační systém pod Prahou. Opravdu, architektonicky je to výborné. Ale doporučil bych raději třeba Petřín, nebo Zrcadlovou kapli, obojí je krásné,“ smál se autor nového románu a dodal, že české jídlo by také doporučil. Tlačenka ho ale neoslnila.
Co je po smrti?
Velká část Brownova nového románu se zaobírá otázkou starou jako lidstvo samo: Co bude po smrti? Brown v Praze přiznal, že nad touto otázkou přemýšlel už před osmi lety, když mu zemřela maminka. Právě tehdy začal román Tajemství všech tajemství psát.
„V tu chvíli jsem se začal ptát sám sebe, co bude, když zemřeme. Je to otázka důležitá pro nás všechny a není podstatné, odkud pocházíme. Dospěl jsem k tomu, že lidské vědomí přetrvá v určité podobě i po smrti těla. Došel jsem k tomu ne díky náboženství, já jsem skeptik, ale díky současnému stavu vědy. Dokazuje, že vědomí by mohlo přetrvat. Snad tuto hádanku brzy rozluštíme,“ řekl Brown.
Náboženství ovšem nezavrhl. Víra a věda jsou podle něj dva různé jazyky, které nakonec chtějí říct to stejné. „Čím více poznatků z vědy získáte, tím víc věříte. Protože v určité fázi výzkumu se dostanete k oblasti, která se nedá vysvětlit zdravým rozumem,“ doplnil král mysteriózních thrillerů.
Že by ale na základě jeho románu došlo ihned ke změně zkoumání a chápání lidského vědomí, to si zatím nemyslí. „Jsem optimista a taky jsem strávil řadu let v oblasti noetiky. Očekávám, že naše pochopení lidského vědomí a to, jak se spojujeme navzájem, vyústí v určitou změnu naší kultury. Ale nebude to dnes,“ přiznal Brown.
Upozornil ovšem, že všechny vědecké výzkumy, o něž se v nové knize opírá, jsou skutečné. I to ho přimělo věřit, že jednou ke změně dojde.
Kam s další knihou?
Několik obligátních dotazů od zahraničních novinářů padlo i na téma, kde se bude odehrávat další kniha Dana Browna. Bude to u nás? ptají se zástupci z Polska i Rumunska. „Už mám představu, o čem bude další kniha, ale ještě jsem se nerozhodl, kde se bude odehrávat,“ uzavírá čtvrteční setkání americký spisovatel s úsměvem.
Po oficiálním setkání v Klementinu ho čekají ještě akce určené pro jeho nejvěrnější, tedy pro fanoušky. Večer se s nimi osobně potká v pražské Lucerně.
Jeden z nejprodávanějších světových autorů navštívil Prahu už sedmkrát i když leckdy v utajení. Jedna z posledních návštěv se uskutečnila v roce v 2021 Obecním domě. Letos Brown, jehož romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků, přijel do Prahy i se svou přítelkyní.