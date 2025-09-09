Z fronty rovnou do dražby. Brownova podepsaná novinka startuje na 10 tisících

Za startovací částku 9 999 korun nabízí uživatel Marcos zcela novou knihu, kterou Brown vydal právě v úterý. Kniha je speciální tím, že se na úvodní straně nachází autorův vlastnoruční podpis na zlatém pozadí. Takto podepsanou knihu mohlo získat pouze prvních 100 zájemců.
Příběh profesora Roberta Langdona, který se z větší části odehrává v ulicích české metropole, přilákal před Staroměstskou radnici stovky čtenářů. Přízemí radnice totiž nakladatelství Argo vybralo jako místo prvního prodeje. Někteří na místě i nocovali, první ze zájemců se k výtiskům dostali v sedm ráno. Prodej trvá až do poledne.
Novinka prozkoumává známá i neznámá místa v Praze. Za zmínku stojí lokality jako Klementinum, Staronová synagoga, starý židovský hřbitov, kryt Folimanka či Bastion U Božích muk na Karlově. Městská firma Prague City Tourism očekává zvýšený zájem turistů a připravuje pro ně komentovanou vycházku po kýžených místech.
Kniha se momentálně dá sehnat pouze na dvou místech na světě. V Praze a v New Yorku. Příběh slibuje strhující průběh naplněný mystickou atmosféru a zápletka se točí kolem brutální vraždy a následného záhadného zmizení profesorovy partnerky.