A byla táákhle veliká. Dan Brown si ze sebe na titulní straně novin tropí žerty

„Nejsem si jistý, ale myslím, že tento titulek se dá přeložit jako ,Chytil jsem takhle velkou rybu’,“ napsal spisovatel na svém Facebooku. K příspěvku přidal fotografii pátečního vydání MF DNES, ve kterém je na titulní straně rozhovor právě s Brownem. Česky by se to žargonem rybářů dalo také přeložit jako: „A byla táákhle veliká“.
Rozhovor vznikl pro pořad Rozstřel na iDNES.cz. Brown v něm mluvil o novém románu Tajemství všech tajemství, který vyšel minulý týden. Jeho děj se odehrává v Praze, hlavní hrdina Robert Langdon nejen na Karlův most či na Staroměstské náměstí, ale třeba i na Folimanku.
Brown Prahu v minulosti navštívil už několikrát. V rozhovoru řekl, že vždy chtěl napsat knihu, která se odehrává právě v české metropoli. „Praha je mystickým centrem Evropy už od dob Rudolfa II., tak se to skvěle spojilo, protože rád používám místa i jako „postavy“. A pro Roberta Langdona je Praha fenomenálním místem,“ řekl.
Ve čtvrtek se spisovatel setkal se čtenáři i prezidentem Petrem Pavlem. Od primátora Bohuslava Svobody dostal v Zrcadlové kapli Klementina symbolický zlatý klíč od hlavního města.
Tajemství všech tajemství je šestá kniha v sérii příběhů s Robertem Langdonem. Tři z nich, Šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni a Inferno, se dočkaly filmového zpracování. Roli Langdona si zahrál Tom Hanks.
Brownovy knihy vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. Magazín Time Browna v roce 2005 jmenoval jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě.