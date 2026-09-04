V Praze už opravdu vzniká seriál podle Dana Browna. Netflix to potvrdil fotografií

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  17:34aktualizováno  17:34
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Morgan Spector s Rebecca Hallová pózují před pražským Obecním domem v rámci...

Morgan Spector s Rebecca Hallová pózují před pražským Obecním domem v rámci natáčení seriálu podle knihy Dana Browna (září 2026). | foto: Netflix

Americký spisovatel Dan Brown se znovu objevil v Praze. Tentokrát fanoušky...
Spisovatel Dan Brown a jeho snoubenka Judith Pietersenová (Praha, 19. září 2025)
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...
10 fotografií
Netflix prostřednictvím fotografie ze zákulisí potvrdil, že se v Praze aktuálně natáčí seriálová adaptace románové novinky Dana Browna Tajemství všech tajemství, jejíž děj je situován právě do české metropole. Zároveň také zveřejnil jména dalších hereckých posil.

K již dříve oznámeným hlavním představitelům, jimiž jsou Morgan Spector jako Robert Langdon, Rebecca Hallová jako Katherine Solomon, Cherry Jones v roli Heide Nagel, Corey Stoll jako Everett Finch, Rob Delaney coby Jonas Faukman a Abbey Lee jako Sasha Vesna přibyla jména Mamadou Athie v roli Michaela Harrise, Ben Levi Ross coby Alex Conan a dále Anamaria Marinca, Richard Sammel a Elena Saurelová.

Morgan Spector s Rebecca Hallová pózují před pražským Obecním domem v rámci natáčení seriálu podle knihy Dana Browna (září 2026).
Americký spisovatel Dan Brown se znovu objevil v Praze. Tentokrát fanoušky pozdravil ze Staroměstské mostecké věže. (27. července 2026)
Spisovatel Dan Brown a jeho snoubenka Judith Pietersenová (Praha, 19. září 2025)
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil svůj nový bestseller "Tajemství všech tajemství", jehož děj se odehrává v Praze. (18. září 2025)
10 fotografií

V nejnovější románu Dana Browna svádí symbolog Robert Langdon závod s časem a dávnými silami, aby zachránil pohřešovanou vědkyni a její přelomový rukopis. Objevy, které obsahuje, mají potenciál navždy změnit lidské chápání mysli. Seriálová adaptace, která zatím nemá oficiální název, propojí futuristickou vědu s mystickými tradicemi a nabídne napínavou zápletku, typickou pro Brownovy celosvětově populární knihy.

Román Tajemství všech tajemství byla uveden na celosvětový trh loni 9. září. Na dopolední prodejní akci v prostorách Staroměstské radnice v Praze si ještě ten den knihu koupila tisícovka lidí, novinky se podle nakladatelství Argo jen za první týden prodalo 100 tisíc výtisků. Obálku s motivem Karlova mostu vytvořil v Praze žijící britský grafický designér Neil Johnston.

Brownových spisů se prodalo více než 250 milionů výtisků v 56 jazycích a postava Roberta Langdona se dosud objevila v pěti knihách: Andělé a démoni (2000), Šifra mistra Leonarda (2003), Ztracený symbol (2009), Inferno (2013) a Počátek (2017). Filmové podoby se dočkaly Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). V roli Roberta Langdona se představil Tom Hanks. Podle Ztraceného symbolu vznikl v roce 2021 televizní seriál s Ashley Zukermanem v hlavní roli.

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V Praze už opravdu vzniká seriál podle Dana Browna. Netflix to potvrdil fotografií

Morgan Spector s Rebecca Hallová pózují před pražským Obecním domem v rámci...

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