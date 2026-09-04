K již dříve oznámeným hlavním představitelům, jimiž jsou Morgan Spector jako Robert Langdon, Rebecca Hallová jako Katherine Solomon, Cherry Jones v roli Heide Nagel, Corey Stoll jako Everett Finch, Rob Delaney coby Jonas Faukman a Abbey Lee jako Sasha Vesna přibyla jména Mamadou Athie v roli Michaela Harrise, Ben Levi Ross coby Alex Conan a dále Anamaria Marinca, Richard Sammel a Elena Saurelová.
V nejnovější románu Dana Browna svádí symbolog Robert Langdon závod s časem a dávnými silami, aby zachránil pohřešovanou vědkyni a její přelomový rukopis. Objevy, které obsahuje, mají potenciál navždy změnit lidské chápání mysli. Seriálová adaptace, která zatím nemá oficiální název, propojí futuristickou vědu s mystickými tradicemi a nabídne napínavou zápletku, typickou pro Brownovy celosvětově populární knihy.
Román Tajemství všech tajemství byla uveden na celosvětový trh loni 9. září. Na dopolední prodejní akci v prostorách Staroměstské radnice v Praze si ještě ten den knihu koupila tisícovka lidí, novinky se podle nakladatelství Argo jen za první týden prodalo 100 tisíc výtisků. Obálku s motivem Karlova mostu vytvořil v Praze žijící britský grafický designér Neil Johnston.
Brownových spisů se prodalo více než 250 milionů výtisků v 56 jazycích a postava Roberta Langdona se dosud objevila v pěti knihách: Andělé a démoni (2000), Šifra mistra Leonarda (2003), Ztracený symbol (2009), Inferno (2013) a Počátek (2017). Filmové podoby se dočkaly Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). V roli Roberta Langdona se představil Tom Hanks. Podle Ztraceného symbolu vznikl v roce 2021 televizní seriál s Ashley Zukermanem v hlavní roli.