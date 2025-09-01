Šestý díl ságy vychází 9. září. A to jak v anglické, tak české verzi v překladu Michaly Markové a Davida Petrů.
První zájemci si ji budou moct koupit 9. září od 07:00 v přízemí Staroměstské radnice v Praze. Ve stejný čas začnou knihu prodávat v anglické verzi v New Yorku.
Následující týden přijede Dan Brown do Prahy spolu se svým americkým redaktorem Jasonem Kaufmanem, který se v knize objevuje také jako jedna z postav. Chybět nebude ani spisovatelův český redaktor Petr Onufer, s nímž konzultoval české reálie. Společně vystoupí 18. září od 19:30.
Diskuzní pořad se odehraje ve Velkém sále Lucerny pod moderátorskými křídly Daniela Stacha. Publikum dostane mimo jiné příležitost položit spisovateli a jeho společníkům dotazy. Pro zájemce budou k dispozici sluchátka s tlumočením do češtiny. Autogramiáda však součástí pořadu nebude.
V nové knize přijíždí uznávaný profesor symbologie Robert Langdon do Prahy, aby navštívil přednášku přední badatelky v oblasti noetiky Katherine Solomonové. S vědkyní navíc nedávno navázal romantický vztah. Katherine zrovna chystá k vydání kontroverzní knihu – takovou, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a je možné, že vyvrátí leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí.
Pražský pobyt dvojice však naruší brutální vražda. A po ní následuje chaos – Katherine i se svým rukopisem zmizí a Langdona má v hledáčku mocná organizace. Profesor se zároveň stane terčem záhadného útočníka, který jakoby se vynořil ze starodávných pražských legend.
Langdon zoufale hledá Katherine, mezitím co se děj přelévá také do Londýna a New Yorku. Kromě své milé se pídí také po odpovědích. Během zběsilé honičky přízračným světem futuristické vědy i prastaré mytologie profesor naráží na šokující pravdu o tajném projektu, jež navždy promění naše vnímání lidské mysli.
Vstupenky na setkání s hvězdou ve světě thrillerů se prodávaly od 14. srpna v síti Ticketmaster. K dispozici jsou však už jen na stání.
Nebude to poprvé, co Brown zavítá do Prahy. Představil se tu již několikrát, v roce 2014 zde dokonce převzal cenu knihkupectví Palác knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí. Tou se tehdy stala Šifra mistra Leonarda s více než 100 tisíci prodanými výtisky. V roce 2021 se pak Brown představil nejen jako knižní autor, ale také jako skladatel a klavírista v Obecním domě.
Brownovy romány vychází po celém světě. V 56 jazycích se podařilo prodat přes 250 milionů výtisků a v roce 2005 spisovatele jmenoval magazín Time jedním ze stovky nejvlivnějších lidí světa.