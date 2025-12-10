Dan Brown opět na místě činu. Praha je nádherná, komentoval z mostecké věže

Na jeho detektivní román Tajemství všech tajemství se v září po vydání stály před knihkupectvími dlouhé fronty. Pro prvních sto zájemců byly totiž k mání výtisky s vlastnoručním podpisem autora. Sám Brown zde při příležitosti své návštěvy například posnídal s prezidentem Petrem Pavlem.
Nyní do Prahy zavítal znovu. „Dan tady proběhl na rychlé soukromé návštěvě, byl tu asi tři dny,“ potvrdilo redakci iDNES.cz nakladatelství Argo, které Brownovy knihy vydává.
Spisovatel metropoli popisuje jako mystické centrum Evropy a je známý svým zájmem o její historii. „Když se podíváte napravo od Karlova mostu, tak zde stával jeho starší předchůdce – kamenný Juditin most,“ ukazuje svým fanouškům na facebookovém videu z neděle.
„Je to nádhera,“ rozplývá se při pohledu na Vltavu a Pražský hrad. Z dalších jeho příspěvků je patrné, že navštívil také pražský orloj. Své příznivce vzal prostřednictvím dalšího videa dovnitř, kde jim ukázal mechanismus rotování sošek.
V úterý se na závěr výletu ještě vyfotil před vstupem do zrcadlového bludiště u Petřínské rozhledny. „Která kapitola?“ testuje znalost sledujících, kteří četli jeho poslední knihu.
Román Tajemství všech tajemství se okamžitě stal nejprodávanější knihou na českém trhu. Podle nakladatelství Argo si za první týden lidé koupili na 100 tisíc výtisků.
Spisovatel už po vydání přiznal, že dlouho věděl, že jednou knihu o Praze napíše. „Město miluji už mnoho let,“ vyznal se.